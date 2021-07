Preminuo je bubnjar i suosnivač planetarno popularne grupe, imao je samo 46 godina

Bubnjar i osnivač popularne metal grupe Slipknot, Joey Jordison preminuo je u dobi od 46 godina, javlja časopis Rolling Stone. Glasnogovornik obitelji rekao je da je glazbenik preminuo u snu, a razlog smrti je nepoznat.

- Joeyjeva smrt ostavila nas je praznih srdaca i s neopisivom tugom- stoji u izjavi Jordisonove obitelji.

- Molimo sve njegove prijatelje i obožavatelje te medije da poštuju našu privatnost u ovom neizmjerno teškom trenutku, a Jordisonova obitelj namjerava održati privatan pogreb.

Slipknot, osnovan 1995. godine vrlo se brzo počeo isticati po agresivnom zvuku koji je bio mješavina death metala i rapa, a poznati su bili i po zastrašujućim maskama i opravama koje su članovi nosili tijekom nastupa.

Debitantski album "Slipknot" objavili su 1999. godine, a zahvaljujući ekscentričnim nastupima uživo prodan je u dva milijuna primjeraka.

Jordison je s udaraljkašem Shawnom Crahanom, basistom Paulom Grayjem te pjevačem Coreyjem Taylorom napisao skoro sve pjesme na albumu, uključujući i hitove "Wait and Bleed", "Surfacing" i "Spit It Out" koji su danas klasici.

U sklopu turneje na kojoj su promovirali album "All Hope Is Gone", nastupali su i u Zagrebu, u Maloj dvorani Doma Sportova.

Joey je 2013. godine napustio bend zbog "osobnih razloga", a tek se kasnije saznao razlog odlaska. Naime, otkrio da je iz Slipknota izašao jer je obolio od akutnog transverzalnog mijelitisa, upale sive i bijele tvari u jednom ili više susjednih segmenata kralježnične moždine.

Nakon odlaska iz Slipknota osnovao je metal grupe Scar the Martyr, Vimic i Sinsaenum, no ni jedan od tih bendova nije postigao ni približan uspjeh Slipknotu, koji je prodao više od 30 milijuna ploča.

