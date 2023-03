Je li “Masked Singer” zapravo show “Zvijezde pjevaju”, ali pod maskama i koja je poanta tog showa

Survivor // NOVA TV - DVIJE RUŽE

Veoma često se reality showovi nađu na udaru zbog neukusa, skandaloznih kandidata, promoviranja polupoznatih osoba, degradacije zdravog razuma… Uglavnom je to i opravdano s obzirom da mnogi showovi izgledaju tek kao jeftino promoviranje niskih strasti bez ijedne druge svrhe, a situacija se pogoršava ovisno o tome koliko dugo se show emitira. Kako s vremenom gledatelji gube interes za njega, tako se povlače očajni potezi s ciljem zadržavanja publike.

Baš u takvom okruženju treba izdvojiti “Survivor”, koji se prošlog tjedna počeo emitirati na Novoj TV i po do sada viđenom moglo bi se zaključiti da se nije zarazio standardnim reality boljkama. Odnosno, možda bi bilo bolje reći da je ozdravio od njih jer je i ovaj format imao onu jedan nepotrebnu sezonu prije desetak godina kada su natjecatelji bili “celebrityji”. No, sada se “Survivor” vratio na početne staze pa su natjecatelji uistinu ljudi željni avanturističkog iskustva i to u Dominikanskoj Republici. Kako “preživjeti” u takvom okruženju sasvim je zanimljivo pogledati i bez umjetno stvorenih skandala, tako da treba pohvaliti smjer koji je Nova TV odabrala.

Jedina besmislica jest to što se Survivor prikazuje i u Hrvatskoj i u Srbiji, a kandidati su i podijeljeni na hrvatski i srpski tim. Vjerojatno je riječ o odluci koja je uvjetovana troškovima i produkcijom i to je u redu, ali malo je nejasno da se u Hrvatskoj i Srbiji gledaju dvije različite verzije te iste emisije. Čak su i različiti voditelji za svako od izdanja, a treba naglasiti i da se emisija u Srbiji emitira nešto malo ranije nego u Hrvatskoj pa dok ovdje krene prikazivanje već se sve može saznati na društvenim mrežama. Zašto?



Masked Singer // RTL - JEDAN KAKTUS

I RTL je imao veliku premijeru prošlog tjedna kada je krenuo s emitiranjem nove sezone showa “Masked singer” koji također djeluje prilično kvalitetno i zbilja se ne može se reći da je neukusan. Ipak, ne može se reći ni da je - sasvim jasan. Možda nije to popularno na glas reći, ali uistinu mislim da nije lako shvatiti o čemu se tu zapravo radi, unatoč tome što je ovo druga godina emitiranja. Svaka čast onome tko u potpunosti razumije poantu onoga što se događa na pozornici i tko ima odgovore na neka od ovih pitanja: Je li poanta tog showa da poznate osobe pjevaju, odnosno da se što bolje prezentiraju kao pjevači? Je li to onda zapravo show “Zvijezde pjevaju”, ali pod maskama? Treba pritom napomenuti da su maske uistinu prekrasne i imaju “wow efekt”, ali čemu služe? Da sakriju identitet natjecatelja? Je li to poanta, a ne pjevanje? Ako je poanta showa da natjecatelji skrivaju identitet ne bi li trebali ispadati prema tome kada su otkriveni, a ne prema tome kako pjevaju? Zašto onih četvero “detektiva” pogađa tko je tko, osim da se pokaže da poznaju estradu? Ima li njihovo pogađanje i neprestano pričanje ikakvog utjecaja na tijek showa i ako ne zašto su onda tamo? Zašto svi urliču dok govore, što je toliko uzbudljivo? Previše upitnika…



Noć Oscara 2023. // HRT - ČETIRI RUŽE

Sasvim suprotan pristup od ekipe iz “Masked Singera” koji su se tijekom cijele večeri histerično hihotali i upadali si u riječ, imao je trojac koji je komentirao večer dodjele Oscara na HRT-u. Filmski kritičar i politolog Boško Picula, filmska analitičarka Alemka Lisinski i modni analitičar Nenad Korkut bili su toliko odmjereni, informativni, a u isto vrijeme zanimljivi te ugodni za slušanje da je to rijetkost! Uglavnom se dogodi da komentatori ne znaju kada stati s pričom i pustiti gledatelje da čuju što se događa na crvenom tepihu ili u dvorani, no ovaj je trojac imao savršen tajming za komentiranje i točno su osjetili kada je vrijeme da popune prazninu i nešto kažu. Treba se samo sjetiti koliko često komentatori u raznim prijenosima zaborave da ne bi trebali oni biti u centru pažnje s time na umu samo aplaudirati ovogodišnjim komentatorima Oscara.



Bez komentara // HRT 4 - TRI KAKTUSA

Ima sadržaja koji je ipak teško zamisliti bez komentatora, a vrhu tog popisa su vijesti. Ipak, na četvrtom programu HRT-a se više puta dnevno emitira “Bez komentara”, odnosno “aktualnosti i zanimljivosti iz Hrvatske i svijeta bez dodatnih komentara”. U redu, u nekoj varijanti s bogatom multimedijom to bi možda i moglo funkcionirati, ali ovako kako se sada emitira je potpuna katastrofa. Kako to točno izgleda može se opisati uz pomoć jučerašnjeg primjera. Ide uvodna špica, potom se oko dvije minute emitira video-snimka s obuke dadilja iz Kine (?!?), te dvije minute odu u nepovrat i - kraj. Dakle, to su dvije minute po principu “ima slike, nema tona” i to potpuno irelevantnog sadržaja. Pa tu ima još više upitnika neko kod maskiranih pjevača.

