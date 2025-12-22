Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 126
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
LJUBAV JE NA SELU

Dottie u suzama, a farmeri u problemima: 'Ako mene odabere, slomit ću mu srce!'

Foto: RTL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
22.12.2025.
u 15:10

Dottie u suzama, a farmeri u problemima: „Ako mene odabere, slomit ću mu srce!“

Prije finalnih odluka farmeri imaju posljednju šansu razmisliti koga vode na romantično putovanje, ali i ispitati jesu li emocije njihovih dama uistinu iskrene. U Baškoj, najstariji farmer Željko uz more će otkriti s kime se vidi u budućnosti – Sarom ili Nadom. Kod Roberta na imanju sprema se velika fešta, a svoj sud o damama dat će i njegova obitelj. No među kandidatkinjama ne vlada sloga, naprotiv, sve je više otvorenih zamjeranja i kritika.

U Bilicama, Josip E. od jutra je nervozan jer još uvijek nije donio svoju odluku. Zbog novonastale situacije na imanju nikome neće biti svejedno, a Dottie neće moći sakriti suze. U problemima je i Tomislav koji će voditeljici Aniti Martinović otkriti kako mu je uistinu bilo živjeti sa Seidom, Ninom i Viki. „Ako mene odabere, slomit ću mu srce“, poručit će jedna dama prije odluke.

Josip Đ. u Baranji osjeća kemiju i s Mayom i sa Ksenijom, ali ne želi da njegova konačna odluka povrijedi ijednu od njih. I najmlađi farmer Dejan mora donijeti odluku iako je priznao da se ne vidi u budućnosti ni s Dorom ni s Miljanom. Kako sat otkucava, čini se da ni one nisu previše zainteresirane za njega. Može li se nešto promijeniti tijekom posljednjeg dana na imanju? Nova epizoda 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Nove Epsteinove fotografije otkrivaju šokantne prizore: Bill Gates, Chomsky, poruke na tijelima žena...
Ključne riječi
showbiz RTL Ljubav je na selu

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!