Albina Grčić: od Eurosonga do Progledaj Srcem

Albina Grčić, pjevačica koju je šira publika upoznala kroz The Voice Hrvatska i kao hrvatsku predstavnicu na Eurosongu 2021., odlučila je dati novi smjer svojoj karijeri i svoj glazbeni talent koristiti u duhovnoj glazbi i vjeri. Nakon osobnog susreta sa živim Bogom, koji je snažno utjecao na njezin životni i glazbeni smjer, Albina je prihvatila poziv da nastupi na dugoočekivanom duhovno-glazbenom događaju Progledaj srcem, koji će u svibnju 2026. u Areni Zagreb, uz njezino ime, okupiti brojne izvođače suvremene kršćanske glazbe te tisuće vjernika i iz Hrvatske i inozemstva. Razgovor o tome kako je tekao njezin put prema povratku duhovnoj glazbi i o budućim planovima donosimo u nastavku.

1. Zašto si se odlučila posvetiti duhovnoj glazbi?

Duhovnoj glazbi sam se odlučila posvetiti ponajviše zato što se nikako nisam mogla pronaći u tom svjetovnom segmentu i uvijek sam nekako tragala za nečim, a nisam znala što je to nešto. Međutim, kad sam doživjela susret sa živim Bogom, shvatila sam da me jedino On može ispuniti i odlučila sam te talente, koje mi je On darovao, staviti upravo u Njegovu službu. U tome sam uistinu pronašla mir i spokoj.

2. Postoji li neki posebni trenutak ili možda čak pjesma koja ti je posebno obilježila taj jedan povratak duhovnoj glazbi, ako to tako možemo reći?

Moram priznati da je duhovna glazba dio mog života još od malih nogu. Pjevala sam u crkvenom zboru još kao dijete, nakon toga u crkvenom bendu u konkatedrali u Splitu, a onda su krenuli ti angažmani u glazbenom svijetu, u svijetu pop glazbe. U jeku svega toga, sjećam se jedne zime kada sam imala jako puno nastupa tijekom adventa s bendom. Nakon jedne probe odlučili smo otići na klanjanje na Visoku koje je animirao VIS Veritas, s kojima sam se ja susrela već prije. Točnije, Antonio Grkeš, koji je voditelj Veritasa i njegova supruga Doruntina su pjevali sa mnom u konkatedrali još prije nastanka Veritasa. Tijekom tog klanjanja osjetila sam koliko duhovna glazba iscjeljuje i tada sam po prvi put nakon dugo vremena osjetila potrebu da se vratim tim korijenima.

3. Kako osobno doživljavaš trenutak kada pjevaš ili svjedočiš o vjeri pred publikom?

Ne mogu reći da postoji neka određena špranca, neki recept kojim mi dotičemo srca. Ne bih rekla da to radimo mi kao nekakvi izvođači, glazbenici, zborovi i slično. Rekla bih da to radi Bog kroz nas. Svi smo mi zapravo u Njegovoj službi, tako ja na to gledam. Točno primijetim kad sam ja onako ranjiva, kad svoje slabosti predam Gospodinu kroz molitvu, meditaciju, suzdržavanje i radom na krepostima. Tada vidim da Bog najviše djeluje kroz moje slavljenje, kroz pjesmu. Onda se možda dogodi taj trenutak u kojem On preko mojeg glasa dotakne nečije srce.

4. Što primjećuješ kod mladih, što ih najviše dotiče u duhovnoj glazbi? Kako općenito gledaš na duhovnu glazbenu scenu u Hrvatskoj?

Smatram da stvarno imamo jaku slavljeničku ekipu, ljude koji su, na temelju vlastitih iskustava, susreta s Bogom, molitve i svjedočanstava, uspjeli odvažiti se i staviti svoje talente u Njegovu službu. Vjerujem da većina nas ima iskrene namjere i da nastojimo u svemu tome izgubiti sebe u pozitivnom smislu. Mislim da je jako važno da osvijestimo, u svakom trenutku nastupa, da nismo bitni mi, nisam bitna ja, nije bitno to da ja osjetim aplauz. Bitno je stvarno osvijestiti da je tu važna služba. Ja na to gledam isključivo kao službu, ali naravno da je uvijek izazovno. Nekad čovjeka ponese entuzijazam koji daje publika, ali u konačnici bitno je da Bog radi svoje kroz nas. Imamo prekrasne ljude na duhovnoj glazbenoj sceni za koje vjerujem da dotiču mnoga srca i trude se biti dostojni svega onoga što im je dano.

5. Jesi li dobila neko posebno svjedočanstvo publike koje te dirnulo?

Bilo je svjedočanstava, bilo je jako lijepih poruka, bilo je jako lijepih susreta tijekom cijelog ovog mog puta. Jako puno ljudi me ohrabrilo. To su bili ljudi koji su na duhovnoj glazbenoj sceni, ali i laici, ljudi koje sam susretala što na klanjanju, što u svakodnevnom životu. Najosobnija svjedočanstva su bila kada sam izbacila svoju prvu duhovnu pjesmu „Što je započeto dovrši“. Vidjela sam da se jako puno ljudi moglo poistovjetiti, da su se mogli pronaći u tekstu pjesme i doživjeli osobno iskustvo kroz tu pjesmu. Jedan svećenik me zvao na razgovor da mi posvjedoči kako ga je pjesma dotaknula. Stvarno mi je bilo prekrasno to čuti i drago mi je što je ta pjesma bila produkt moje molitve i razgovora s Bogom.

6. Kako je došlo do suradnje s Laudatom i što ti ona znači?

Ja to ne bih nazvala suradnjom, već prijateljstvom i spajanjem u svrhu većeg dobra. Drago mi je što su ljudi koji već godinama grade jednu kvalitetnu priču, općenito s programom Laudato TV-a, a tako i projektom Progledaj srcem, prepoznali u meni iskrenost, pozitivni entuzijazam i nešto što može potaknuti ljude, ohrabriti jako puno ljudi. Nadam se da je to razlog zato su me pozvali i dali mi priliku da i ja budem jedna od službenica na pozornici tijekom te dvije večeri i da Bog preko mene i mojeg izvođenja, mojeg glasa, može nekoga približiti k Sebi.

7. Koju ulogu, po tvom mišljenju, imaju događaji poput Progledaj srcem u evangelizaciji?

Smatram da projekti poput Progledaj srcem imaju jako veliku ulogu u evangelizaciji. Bilo bi prekrasno kada bi postojala jedna velika turneja po gradovima diljem Hrvatske, a možda čak i šire jer vjerujem da ljudi stvarno prepoznaju potrebu i nužnost ovakvih susreta poput Progledaj srcem. Mislim da je jako bitno da shvatimo važnost jedne takve platforme jer ona daje ljudima prostora da se, među onima koji su tu s istim ciljem, opuste, da otvore svoja srca Gospodinu i otvore se za mogućnost susreta, da ih Božja ruka dotakne i da uistinu osjete prisutnost Boga u svojim životima. Međutim, bitno shvatiti da to nije samo trenutak, nego da se treba drugo jutro probuditi i nastaviti živjeti u blagoslovu koji nam je dan. Nastaviti slijediti poziv koji nam je upućen u tom trenutku milosti, kojeg sam i sama osjetila.

8. S kim trenutačno najviše radiš, surađuješ?

Trenutačno sam zaposlena i imam neke svoje hobije koji me uveseljavaju, poput fotografije, pisanja i slično. Najaktivnija sam unutar VIS-a Veritas s kojima sam već dulje vremena. Tu nastojim koristiti talente koje mi je Bog dao i nesebično ih darovati zajednici i ekipi iz Veritasa. Stvarno primjećujem da me članstvo u Veritasu izgradilo u više segmenata i naučilo puno toga. Povezala sam se s ljudima koji, isto kao ja, žele slijediti Gospodina i sve Ga više unositi u svoj život. Imamo više sekcija unutar Veritasa. Postoji duhovna sekcija, karitativna i glazbena. Nastojimo svoj rad proširiti i graditi svoju duhovnost kroz različite segmente. Animiramo i klanjanja na Visokoj. To je moje trenutačno duhovno okruženje, ali van toga surađujem i s bendom Adeo, koji me prate na nastupima te s jako puno ljudi iz svijeta duhovne glazbe.

9. Imaš li želju ostvariti suradnju s nekim duhovnim glazbenikom ili bendom?

Ne znam koga bih izdvojila. Možda Antonija Grkeša, koji je inače voditelj Veritasa i Hrvoja Domazeta koji je radio na prvoj pjesmi. S njima stvarno uvijek surađujem kada su u pitanju nekakvi glazbeni angažmani. Oni su mi jako puno pomogli i zahvalna sam im što su bili susretljivi i spojili svoje talente te što s njima mogu surađivati u budućnosti.

10. Na čemu trenutačno radiš i što publika može očekivati uskoro? Razmišljaš li o albumu, autorskom projektu ili možda nekoj novoj duhovnoj inicijativi?

Moram priznati da nisam toliko intenzivno o tome razmišljala. Imam jako puno tekstova, jako puno ideja. Međutim, trebam osluškivati Božji plan i čuti gdje me On u određenom trenutku želi, kamo me šalje, zašto i kako. Ljudi koji se bave glazbenim projektima znaju da oni iziskuju jako puno truda i vremena, a ja u duhovnom svijetu bježim od strategija i kalkulacija. Prepuštam svemu da jednostavno teče i pokušavam osluškivati Božje upute. Tako je i u slučaju glazbenih projekata, ne bih ništa posebno najavljivala osim da su plodovi tu i da se veselim u jednom trenutku sve to podijeliti. A sada, kako će me Bog, s kim i u kojem trenutku, glazbeno spojiti, bilo u obliku suradnje, dueta, projekata i slično, stvarno za to ne brinem i veselim se onome što Bog donosi u budućnosti.