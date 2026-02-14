Naši Portali
mlada pjevačica

Jeste li primijetili? Stela Rade objasnila neobičan detalj svog nastupa na Dori: 'Zbog harmonike'

Zagreb: Druga polufinalna večer Dore
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
14.02.2026.
u 18:30

Dok je pričala o svom kostimu objasnila je i da ima različite duljine noktiju. Na lijevoj ruci ima duge nokte, a na desnoj kraće

U drugoj polufinalnoj večeri Dore nastupila je i mlada pjevačica Stela Rade te oduševila brojne. Stela je izvela "Nema me", a svestrana pjevačica imala je i svoju dionicu na harmonici. Vrlo sigurno se plasirala u finale pa ćemo je gledati u nedjelju, a za Dalmatinski portal otkrila je i jedan detalj svog nastupa. Naime, dok je pričala o svom kostimu objasnila je i da ima različite duljine noktiju. Na lijevoj ruci ima duge nokte, a na desnoj kraće. "S desnom rukom sviram harmoniku, a želim imati duge nokte tako da malo imam i dugih", pojasnila je pjevačica ovaj neobičan detalj s nastupa. Istaknula je i da joj je bilo važno da joj je kostim udoban te ga je zbog toga i mijenjala par dana prije roka.

Inače, Stela je poznata po nekoliko stvari. Prva od njih svakako je njezin glas i glazbeni izričaj, a tu se još dodaje i ružičasta boja koju Stela jako voli pa ju često možemo vidjeti s rozom frizurom ili nekim detaljima. Uz to, Stela svira i harmoniku te je velika zaljubljenica u automobile.

FOTO Evo tko se sve plasirao u finale Dore: Ovih 16 izvođača slušamo u nedjelju
Zagreb: Druga polufinalna večer Dore
Podsjetimo, finale je na rasporedu u nedjelju, tada ćemo imati priliku ponovno čuti svih 16 finalista među kojima su: Lima Len, Alen Đuras, Noelle, Lelek, ToMa, Ema Bubić, Ananda, Cold Snap, Sergej, Devin, Stela Rade, Marko Kutlić, Irma, Lara Demarin, Ritam Noir i Lana Mandarić. Voditelji su Baraba Kolar, Duško Ćurlić, Iva Šulentić i Ivan Vukušić, a Dora se ove godine odvija u Zagrebu, točnije na Prisavlju u prostorijama HTV-a. U nedjelju ćemo tako saznati i tko će predstavljati Hrvatsku na Euroviziji koja se odvija u Beču u svibnju.

Ključne riječi
Eurovizija Dora 2026. Stela Rade showbiz

