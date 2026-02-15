Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 79
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VATROGASCI NA TERENU

FOTO Poplave na jugu Hrvatske, voda ušla u nekoliko kuća: 'Iz kreveta sam završio u vodi'

Foto: Rogotin.hr
1/13
Autori: Večernji.hr, Baldo Marunčić/Hina
15.02.2026.
u 11:55

Crna Rika, pritoka rijeke Neretve, izlila se u mjestima Rogotin i Šarić Struga, zbog čega je voda ušla u nekoliko kuća.

"Oko pet sati ujutro probudio sam se i htio otići u WC, ali sam iz kreveta završio u vodi", za lokalni portal Rogotin.hr rekao je Velimir Žderić iz Rogotina. Nije jedini u čiju je kuću prodrla voda, stanovnici Rogotina i Šarić Struge, mjesta u blizini Ploča, od jutra zbrajaju štete. Tako Božidar Žderić i njegova supruga Branka zbrajaju štetu na namještaju, kuhinjskim elementima i drugim predmetima koji su se našli pod vodom, a voda je prodrla i u prostoriju u kojoj svećenik, don Ante Žderić čuva kolekciju stripova i drugih vrijednosti, piše Rogotin. 

Naime, Crna Rika, pritoka rijeke Neretve, izlila se u mjestima Rogotin i Šarić Struga, zbog čega je voda ušla u nekoliko kuća, potvrdio je Hini u nedjelju zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Ploče Zoran Šetka. Stanovnici od ranog jutra saniraju štetu. Na terenu su i vatrogasci koji pomažu mještanima. "Bili smo na terenu i imali smo jutros u 5 sati jednu intervenciju. Mi tu ne možemo ništa. Prelila se rijeka preko ceste, a kuće su ispod te razine. Ne može se ispumpavati kad je vani viša razina vode. Ima štete, ali dok ne padne razina vode, mi tu ne možemo puno napraviti", kazao je Šetka.

"Svugdje je riječ o nekoliko centimetara gdje pumpa nema učinka“, objasnio je. Materijalna šteta moći će se procijeniti tek kada se voda povuče.
FOTO Na Trešnjevki se prodaje kompletno uređen stan od 69 kvadrata, ovo mu je cijena
1/14
Ključne riječi
Ploče Neretva Poplava rogotin

Komentara 1

Pogledaj Sve
BL
Bloomberg
13:07 15.02.2026.

Jadni ljudi.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Inovator Mario Ljubičić i njegov robot RINNO
Premium sadržaj
Video sadržaj
9
PRVI HRVATSKI HUMANOIDNI ROBOT

VIDEO Robot Rinno: Ja sam iz Imotskog, a sada sam stacioniran u Zagrebu. Kaj oćeš da ti nekaj velim na zagrebačkom?

On zna svaki recept na svijetu, bez problema može kuhati. Može također nositi vreće s građevinskom šutom, može i graditi zidove, postavljati pločice, pakirati pakete te pružiti utjehu razgovorom. Čak može i potapšati po ramenu za utjehu. Usto, može raditi 0 – 24, čak i sam sebi mijenja baterije svaka četiri sata. Osmislio ga je, u potpunosti, inovator Mario Ljubičić

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!