FOTO Poplave na jugu Hrvatske, voda ušla u nekoliko kuća: 'Iz kreveta sam završio u vodi'

"Oko pet sati ujutro probudio sam se i htio otići u WC, ali sam iz kreveta završio u vodi", za lokalni portal Rogotin.hr rekao je Velimir Žderić iz Rogotina. Nije jedini u čiju je kuću prodrla voda, stanovnici Rogotina i Šarić Struge, mjesta u blizini Ploča, od jutra zbrajaju štete. Tako Božidar Žderić i njegova supruga Branka zbrajaju štetu na namještaju, kuhinjskim elementima i drugim predmetima koji su se našli pod vodom, a voda je prodrla i u prostoriju u kojoj svećenik, don Ante Žderić čuva kolekciju stripova i drugih vrijednosti, piše Rogotin.

Naime, Crna Rika, pritoka rijeke Neretve, izlila se u mjestima Rogotin i Šarić Struga, zbog čega je voda ušla u nekoliko kuća, potvrdio je Hini u nedjelju zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Ploče Zoran Šetka. Stanovnici od ranog jutra saniraju štetu. Na terenu su i vatrogasci koji pomažu mještanima. "Bili smo na terenu i imali smo jutros u 5 sati jednu intervenciju. Mi tu ne možemo ništa. Prelila se rijeka preko ceste, a kuće su ispod te razine. Ne može se ispumpavati kad je vani viša razina vode. Ima štete, ali dok ne padne razina vode, mi tu ne možemo puno napraviti", kazao je Šetka.

"Svugdje je riječ o nekoliko centimetara gdje pumpa nema učinka“, objasnio je. Materijalna šteta moći će se procijeniti tek kada se voda povuče.