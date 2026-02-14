Naši Portali
dora 2026.

Što je Marko Kutlić čitao tijekom proglašenja? Jedna je to od najprevođenijih i najčitanijih knjiga koja govori o Kristovu nauku

14.02.2026.
u 15:00

Nakon što je shvatio što se dogodilo, Marko je poljubio stranice knjige te počeo slaviti, a pritom je pokazao i što je čitao. Naime, mladi pjevač podigao je naslovnicu knjige prema kameri

U drugoj polufinalnoj večeri Dore nastupio je i glazbenik Marko Kutlić sa svojom pjesmom "Neotuđivo" te s njom izborio i finale, a jedan trenutak tijekom proglašenja finalista posebno je privukao pozornost. Naime, dok su voditelji Iva Šulentić i Ivan Vukušić napeto čitali tko prolazi u finale, Marko je bio potpuno smiren. Kamera ga je snimila kako u tzv. green roomu, dok svi nestrpljivo iščekuju iduće ime, čita. Kutlić je djelovao mirno te gledao u knjigu, a trenutak kasnije pročitano je upravo njegovo ime.

Foto: HRT screenshot

Nakon što je shvatio što se dogodilo, Marko je poljubio stranice knjige te počeo slaviti, a pritom je pokazao i što je čitao. Naime, mladi pjevač podigao je naslovnicu knjige prema kameri. Na naslovnici se nalazio veliki križ, a uz to istaknulo se i ime. Radi se o duhovnom klasiku "Nasljeduj Krista", djelu koje je napisao Toma Kempenac, a koje je nakon Biblije i najprevođenije i najčitanije djelo u povijesti. Knjiga svjedoči  o univerzalnoj i neprolaznoj vrijednosti Kristova nauka.

FOTO Evo tko se sve plasirao u finale Dore: Ovih 16 izvođača slušamo u nedjelju
Upravo, ovim potezom Marko je potvrdio i svoj način života u posljednje vrijeme. Naime, glazbenik se povukao iz javnosti prije Dore te okrenuo vjeri.

Podsjetimo, finale Dore je na rasporedu u nedjelju, tada ćemo imati priliku ponovno čuti svih 16 finalista među kojima su: Lima Len, Alen Đuras, Noelle, Lelek, ToMa, Ema Bubić, Ananda, Cold Snap, Sergej, Devin, Stela Rade, Marko Kutlić, Irma, Lara Demarin, Ritam Noir i Lana Mandarić. Voditelji su Baraba Kolar, Duško Ćurlić, Iva Šulentić i Ivan Vukušić, a Dora se ove godine odvija u Zagrebu, točnije na Prisavlju u prostorijama HTV-a. U nedjelju ćemo tako saznati i tko će predstavljati Hrvatsku na Euroviziji koja se odvija u Beču u svibnju.

izbor pjesme za Euroviziju

FOTO Evo kako izgleda pozornica ovogodišnje Dore: Ima čak 180 četvornih metara LED ekrana

Od intimnih balada do energičnih hitova, scena je spremna primiti sve zvukove i priče koje će nas nositi kroz polufinala i veliko finale. Pozornica ove godine donosi čak 180 m2 LED ekrana, pokretanih najnovijim sustavom za kontrolu LED sadržaja Barco E3, uz oko 800 metara aluminijskih konstrukcija koje nose scenografiju i rasvjetu. Scenu drži 80 tonskih motora, dok je vizualni dojam zaokružen s više od 400 inteligentnih rasvjetnih tijela", poručili su s HRT-a na društvenim mrežama.

