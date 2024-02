J. Lo objavila novi spot, a nitko se ne može načuditi utegnutom linijom: 'Kao da joj je 30'

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez malo je toga ostavila mašti u najnovijem spotu za hit "Can't Get Enough". 54-godišnja pjevačica u njemu se valja po krevetu u poluprozirnom ogrtaču, a u jednoj od scena se i spušta niz uže samo u bikiniju.

Osim što su obožavatelji oduševljenim njezinom linijom te pišu da izgleda kao da joj je 30 godina, mnogi hvale i novu pjesmu koja zvuči kao njezini hitovi s početka 2000-ih.

"Svaki put kad mi se ne bude išlo u teretanu, samo ću pogledati ovaj video", "Jennifer se bliži šezdesetima, a izgleda kao da joj je 30! Nevjerojatna je. Divim se njenom talentu i ljepoti", "Ona nikad ne razočara", "Da bar imam tijelo kao ona", "J.Lo s 50+ godina radi ono što je radila i prije 20 godina. Marljivo radi i ovo je rezultat. Prava je inspiracija", pišu njezini obožavatelji pod videom.

Jennifer je objavila reizdanje svoje pjesme "Can't Get Enough", koja se nalazi na njezinu novom albumu "This Is Me... Now", a nastavak je onog "This Is Me... Then" iz 2022. godine. U novoj pjesmi pjeva o svojoj vezi s Affleckom za kojeg se udala u Las Vegasu prije godinu i pol, a to nije jedina pjesma posvećena njezinu suprugu na albumu jer je tu i "Dear Ben II", nastavak pjesme "Dear Ben" a albuma "This Is Me... Then".

Nedavno je počastila pratitelje u raskošnom crvenom kompletu donjeg rublja jednog poznatog brenda čije je zaštitno lice, a sve zbog nove kampanje koju je snimila. Latino diva pokazala je svoje utrenirano, utegnuto i vitko tijelo, a crvenim rubljem do izražaja su došle njezine bujne obline - a kojima je i ovaj put izazvala divljenje obožavatelja.

Inače, Jennifer i Ben jedan su od it holivudskih parova, a i jedan od najslavnijih današnjice. Osim toga, svakako su i jedan od najintrigantnijih. U jednom trenutku izgledaju zaljubljenije no ikad, a u drugom pak se svađaju i prepiru u javnosti bez suzdržavanja - pa su njihovi obožavatelji često u nedoumici što se s njima točno događa. Njima blizak izvor nedavno je otkrio za OK Magazin kako vjeruje da će njihovu braku doći kraj jednostavno zato što Jennifer nije svjesna očitih upozorenja i 'red flegova' koja ona ne primjećuje, mnogi oko nje jesu.

