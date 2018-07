Izvrstan filmski tjedan u Šibeniku

Za deveto izdanje Solo Positivo Film Festivala i njegove pripadajuće nagrade borit će se devet sjajno izbalansiranih filmova u natjecateljskom dijelu programa.

Odlično balansirani natjecateljski program 9. SPFF 2018. u Šibeniku donosi nam devet izvrsnih naslova, devet glazbenih dokumentaraca za najizbirljiviju publiku kojih će velika većina svoje hrvatske premijere dočekati upravo u Šibeniku i to u pratnji svojih autora. Tako će šibenska publika od 3. do 7. sprnja na Maloj Loži i na tvrđavi Barone moći pogledati ponajbolju produkciju u zadnjih godinu dana u žanru glazbenog dokumentarnog filma. Istaknimo samo neke o kojima ne treba trošiti previše riječi poput Oasisa: Supersonic nagrađivanog redatelja Mat Whitecrossa koji dolazi na premijeru, The New Gypsy Kings, Livia Tipurite koji će također biti gost Šibenika ili pak film Oscarovke Lili Fini Zanuck o velikom Ericu Claptonu. Nepravedni bismo bili kad bi preskočili sjajni In Praise of Nothing s glazbom Tiger Lilly'sa i naracijom Iggy Popa ili The Dreamers' Field izraelskog redatelja Noama Stolermana.

Ovogodišnje izdanje festivala donosi nam i presjek domaće produkcije, ali i po prvi put na festivalu program Glazba na igranom filmu. Oba ova programa se prikazuju u dnevnim terminima od 11 sati u šibenskoj galeriji Matija.

Šibenčani i njihovi gosti moći će uživati i u dvije iznimno zanimljive svirke, 3. srpnja na Tvrđavi Barone sviraju Aftershock, hvaljeni kavartet Marija Rašića i Nebojše Buhina dok je za petak 6. srpnja Barone rezerviran za glazbeno-filmsku atrakciju zagrebački Filmmusicorkstar.

Festival završava u subotu 7. srpnja dodjelom nagrada na šibenskoj Tvrđavi Barone