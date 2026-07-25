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BIVŠA KANDIDATKINJA

FOTO Ova ljepotica pokušala je osvojiti 'Gospodina Savršenog', a na novim fotografijama ju nije lako prepoznati

Foto: Instagram
1/24
VL
Autor
Vecernji.hr
25.07.2026.
u 17:00
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Jedan bijeli emotikon srca bio je dovoljan da Glorija Jelovac, jedno od najprepoznatljivijih lica četvrte sezone showa 'Gospodin Savršeni', izazove pravu pomutnju na Instagramu. Svojom posljednjom objavom, koja prikazuje pomno osmišljen selfie u ogledalu, ponovno je dokazala zašto i dalje plijeni pažnju javnosti, vješto balansirajući između ležernog stila i najnovijih trendova. Iako je objava naizgled jednostavna, svaki detalj na njoj priča priču o stilskoj osviještenosti. Na fotografiji Glorija pozira sjedeći u elegantnoj, ugradbenoj niši s bijelim prošivenim jastukom, stvarajući intimnu i modernu atmosferu. Odjevena je u kombinaciju koja ističe njezinu figuru: blijedožuti rebrasti topić bez rukava i svijetle traper hlačice visokog struka s pohabanim rubovima. Njezina izrazito duga, ravna kosa platinasto plave boje, koja je apsolutni hit sezone, pada preko ramena i uokviruje lice s naglašenim plavim očima i punim usnama. Neutralan, ali prodoran pogled usmjeren je u zaslon pametnog telefona s upadljivim narančastim kućištem kojim snima svoj odraz. Njezini pratitelji, kojih je okupila značajan broj nakon pojavljivanja na televiziji, nisu ostali imuni na ovo izdanje. Ubrzo nakon objave, sekcija za komentare ispunila se pohvalama na račun njezinog izgleda. Poruke poput 'Jako sexy', 'Savršena', 'Ljepota nosi tvoje ime' i 'Goriš' samo su neke od reakcija koje pokazuju koliko je njezina pojava cijenjena. Jedan korisnik bio je posebno rječit, sažimajući divljenje mnogih u jednoj rečenici: 'Prezgodna, predivna, prekrasna, prelijepa, premačkasta'. Gotovo da nema komentara koji nije bio ispunjen komplimentima. Ovakve reakcije potvrđuju da Glorija i dalje uživa veliku popularnost koju je stekla sudjelovanjem u showu 'Gospodin Savršeni', gdje se istaknula svojom osobnošću. Iako je njezin privatni život s vremena na vrijeme tema medijskih napisa i rasprava na društvenim mrežama, ona se publici najčešće obraća upravo ovakvim, pomno biranim objavama koje slave ženstvenost, samopouzdanje i stil. 

Ključne riječi
reality show televizija TV Gospodin Savršeni showbiz

Komentara 2

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Avatar Admin.se.zove_Nejebica
Admin.se.zove_Nejebica
17:25 25.07.2026.

Autori ovakvih blentavih članaka bi prvo morali proučiti što znači pojam “ljepotica”. Naime, “ovo” na slici iznad članka to sigurno nije…

IN
i_ninja
18:07 25.07.2026.

Ke je ova napravila od sebe. LOL

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