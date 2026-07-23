Tamara iz 'Života na vagi' imala je 116,5 kilograma, a sada je pokazala svoju novu liniju

Tamaru Lozančić gledatelji su upoznali prošle godine u devetoj sezoni showa "Život na vagi". U show je stigla sa 116,5 kilograma, a sada ima 89,8 kg. To je 26, 7 kilograma manje, odnosno 22,9 posto. U ranoj fazi natjecanja je napustila show i bila je jako emotivna kada je odlazila. 'Nisam navikla stati, uvijek sam davala svoj maksimum, ali ovo mi je škola', rekla je Tamara sa suzama kada je napustila show. Bez obzira što je nakon trećeg vaganja napustila show nije odustala od namjere da živi zdravo i trenira, a da je u tome bila uporna pokazuju i fotografije koje je objavila na svojim društvenim mrežama i koje možete pogledati ovdje.

U popularni se televizijski format prijavila s jasnim ciljem da napravi veliki i pozitivan zaokret u svom životu. Najveća motivacija na tom putu njezina je desetogodišnja kći Lea, zbog koje je i željela smršavjeti, poboljšati svoje zdravlje i osigurati budućnost u kojoj će biti uz nju. „Prijavila sam se da skinem kilograme i da sutra budem zdravija“, rekla je Tamara kada je ulazila u show. Njezina kći za nju je cijeli svijet. „Ona mi je jedina i sve mi je na svijetu. Jako mi fali, ali tu sam radi nas dvije. Kad izađem odavde, mislim da ćemo zajedno otići na neko malo putovanje“, otkrila je Tamara na početku showa priznajući kako će joj najteže pasti upravo razdvojenost od djevojčice.

Frizerka vedrog osmijeha i toplog pogleda iza kamera nosi životnu priču ispunjenu boli i tugom, ali prije svega velikom ljubavlju prema kćeri. Godinama se borila s emocionalnim prejedanjem, iz kojeg nije uspijevala pronaći izlaz.„Emocionalnom prejedanju nikako nisam mogla reći stop. Pokušavala sam sebi reći: 'Danas krećemo boljim životom', ali sam upala u začarani krug“. Ne želim da moja djevojčica Lea ostane bez mame, kao što sam ja ostala bez svoje.“, iskreno je rekla u showu.