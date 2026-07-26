Meghan Markle poslala jasnu poruku o kraljevskoj tituli: Evo kako želi da je zovu

Meghan Markle pojavila se u popularnom kulinarskom showu MasterChef Australia, gdje je gostovala kao sutkinja, a već na samom početku snimanja dala je do znanja da ne želi da joj se obraćaju kraljevskom titulom. Vojvotkinja od Sussexa (44) svoje je gostovanje snimila još u travnju, tijekom putovanja po Australiji sa suprugom, princom Harryjem. Prije njezina dolaska u studio, voditeljica i sutkinja Poh Ling Yeow natjecateljima je najavila dolazak "misteriozne gostujuće sutkinje", koja je uskočila umjesto Andyja Allena. On je uzeo dopust nakon što je njegova supruga rodila. Kada je Meghan ušla u kuhinju MasterChefa, Poh ju je srdačno zagrlila, a potom upitala: "Dobro došli. Da vas zovem vojvotkinjo?" Meghan joj je odmah odgovorila: "Oh, zovite me Meghan. Apsolutno." Njezin odgovor ponovno je potaknuo nagađanja o njezinu odnosu prema kraljevskoj tituli.

Naime, Meghan i Harry ranije su navodno bili nezadovoljni načinom na koji je njihovo putovanje Australijom predstavljeno u promotivnim materijalima. Prema pisanju pojedinih medija, njezin je tim tada posebno naglasio da ne želi da se koristi riječ "kraljevski". Unatoč tome što je Meghan, zahvaljujući braku s princom Harryjem, formalno i dalje vojvotkinja od Sussexa, ona je u emisiji jasno dala do znanja da preferira da je oslovljavaju imenom. Gostovanje u MasterChefu Australia za Meghan je imalo i posebnu emotivnu vrijednost. Govoreći o Australiji, prisjetila se putovanja iz 2018. godine, kada su ona i Harry upravo ondje objavili da očekuju svoje prvo dijete, sina Archieja. "Volimo Australiju. Ovdje smo proveli najljepše i najemotivnije trenutke. Bili smo ovdje prije gotovo osam godina i tada smo objavili da čekamo Archieja. Tako da je ovo za nas svojevrsno zatvaranje kruga", kazala je Meghan. U emisiji je otkrila i neke detalje iz obiteljskog života. Pohvalila se kako njezina djeca, osmogodišnji Archie i petogodišnja Lilibet, vole jesti prokulice, što je voditeljicu poprilično iznenadilo. Natjecatelji su za Meghan dobili poseban zadatak – pripremiti "jelo dostojno vojvotkinje". Namirnice je odabrala sama, a među njima su se našli med, makadamija, citrusi, celer i njezino omiljeno jestivo cvijeće.

Meghan im je pritom savjetovala da ne podlegnu pritisku koji vlada u kuhinji te da se prije svega zabavljaju. "Ne volim kuhati pod pritiskom. Volim kuhati na opušten način. Zato natjecateljima mogu samo reći da se sjete zabavljati, da zadrže smisao za humor i da kuhaju od srca", poručila je. Dodala je i kako su za nju hrana i kuhanje način na koji pokazuje ljubav i brigu prema prijateljima, obitelji i djeci. Natjecatelje je potaknula da u svojim jelima pronađu osobnu priču i odaberu jedan sastojak koji će biti "glavna zvijezda" njihova jela. "Volim kada možete pronaći neku poveznicu i zapitati se: koja je priča iza toga? Gotovo kao da je riječ o obiteljskom nasljeđu. Što je nešto iz vaše obitelji ili neka uspomena, nešto sentimentalno što možemo osjetiti i okusiti dok kušamo vaše jelo?", kazala je. Meghan je ranije objasnila da su upravo ljubav prema hrani i Australiji bili glavni razlozi zbog kojih je prihvatila poziv za gostovanje u jednom od najpopularnijih kulinarskih showova u toj zemlji. "Što me privuklo kuhinji MasterChefa Australia? Dvije stvari: moja ljubav prema hrani i moja ljubav prema Australiji. Bilo je lako reći da", poručila je.