Može li Zagreb ponovno postati jedno od najvažnijih središta vizualne umjetnosti u regiji? Nastavljamo istraživati mjesta koja oblikuju zagrebačku kulturnu scenu, od muzeja i galerija koji prolaze kroz veliku obnovu do prostora koji su se etablirali na zagrebačkoj umjetničkoj sceni. Dok se pojedine institucije pripremaju za ponovno otvaranje nakon višegodišnjih radova, druge izložbama i međunarodnim suradnjama potvrđuju da Zagreb ponovno postaje nezaobilazna destinacija za ljubitelje umjetnosti.



Među najiščekivanijima svakako je obnovljeni Umjetnički paviljon, jedna od najprepoznatljivijih zagrebačkih kulturnih institucija i najstariji izložbeni paviljon namijenjen likovnoj umjetnosti u jugoistočnoj Europi. Nakon višegodišnje obnove koja je obuhvatila konstrukcijsko ojačanje zgrade, obnovu povijesnih elemenata i prilagodbu suvremenim standardima, Paviljon će ponovno postati mjesto velikih domaćih i međunarodnih izložbi.