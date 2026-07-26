Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 121
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DAVOR BRUKETA:

Može li Zagreb ponovno postati jedno od najvažnijih središta vizualne umjetnosti u regiji?

Autor
Davor Bruketa
26.07.2026.
u 19:00
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Dok pojedine institucije prolaze kroz obnovu, druge već godinama potvrđuju da suvremena umjetnička scena u Zagrebu ne ovisi isključivo o velikim muzejima

Može li Zagreb ponovno postati jedno od najvažnijih središta vizualne umjetnosti u regiji? Nastavljamo istraživati mjesta koja oblikuju zagrebačku kulturnu scenu, od muzeja i galerija koji prolaze kroz veliku obnovu do prostora koji su se etablirali na zagrebačkoj umjetničkoj sceni. Dok se pojedine institucije pripremaju za ponovno otvaranje nakon višegodišnjih radova, druge izložbama i međunarodnim suradnjama potvrđuju da Zagreb ponovno postaje nezaobilazna destinacija za ljubitelje umjetnosti.

Među najiščekivanijima svakako je obnovljeni Umjetnički paviljon, jedna od najprepoznatljivijih zagrebačkih kulturnih institucija i najstariji izložbeni paviljon namijenjen likovnoj umjetnosti u jugoistočnoj Europi. Nakon višegodišnje obnove koja je obuhvatila konstrukcijsko ojačanje zgrade, obnovu povijesnih elemenata i prilagodbu suvremenim standardima, Paviljon će ponovno postati mjesto velikih domaćih i međunarodnih izložbi.

Ključne riječi
dizajn Davor Bruketa showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!