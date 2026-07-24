Od danas! Dajana Čuljak i Luka Peroš predvode glumačku ekipu zadnje serije snimane u Vjesniku

Danas stiže prvi hrvatski Voyo Original! Serija "IQ 160" okupila je sjajnu glumačku ekipu koju predvode Dajana Čuljak i Luka Peroš u ulogama genijalne Marine Kapov i inspektora Tomislava Ramljaka. Adaptacija hvaljene francuske serije "HPI" snimala se na upečatljivim lokacijama diljem Zagreba. Taktovi hita "Led" zagrebačke glazbenice Miach otvaraju prve scene prvog hrvatskog Voyo Originala. "IQ 160" počinje scenama samotnog plesa Dajane Čuljak (Marina Kapov) u policijskoj postaji, koju čisti tijekom kasnih večernjih sati. Uz pjesmu, u kojoj se Miach pridružuje i Grše, glumica zaneseno radi svoj posao – sve dok joj nešto ne skrene pozornost. A to i nije previše teško, njezin kvocijent inteligencije iznosi 160 pa primjećuje svaki detalj oko sebe. Čak i ono što bi moglo promaknuti iskusnim inspektorima. Upravo jednom takvom uskoro će, spletom niza okolnosti, postati suradnica. To je otprilike početak radnje serije koja bi u idućim danima trebala pronaći put do gledatelja.

Glumica Dajana Čuljak jedva je čekala, kaže, uskočiti u cipele Marine Kapov nakon što je pročitala scenarij za seriju "IQ 160", koja uskoro stiže na platformu Voyo. Prvi hrvatski Voyo Original nastao je prema priznatoj francuskoj seriji HPI, a Dajani je donio ulogu u kakvoj je domaća publika dosad nije imala prilike vidjeti. Ona je brojnu televizijsku publiku osvojila ulogom Paule u RTL-ovoj uspješnici "Sjene prošlosti", no uloga Marine nešto je sasvim novo. "Nakon pročitanog scenarija jedva sam čekala uskočiti u Marinine cipele. Činilo mi se da je uloga zahtjevna, ali isto tako zanimljiva i potpuno drugačija od lika koji sam igrala u 'Sjenama prošlosti'. Od promjene fizičkog izgleda do načina razmišljanja tog lika, sve mi je bilo jako privlačno za isprobati", otkrila je glumica.

Inspiraciju za ulogu Marine Kapov, samohrane majke troje djece i čistačice u policijskoj postaji, crpila je odasvud. "Prisjetila sam se i svog djetinjstva, igrom slučaja moja se mama zove Marina, od prijateljica koje su majke, iz filmova, serija... Sve mi je to pomoglo da što bolje pokušam prikazati lik majke koja je energična, ekscentrična, brza, snažna. Uživala sam u procesu", objasnila je Dajana.

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Inspektora Tomislava Ramljaka, čovjeka koji prati pravila i strukturu, utjelovio je međunarodno proslavljeni glumac Luka Peroš, koji se snimanjem prvog hrvatskog Voyo Originala vratio na domaću scenu nakon nešto više od deset godina. Luka Peroš radio je na brojnim međunarodnim produkcijama poput serije "La Casa de Papel", a rado se odazvao i pozivu na audiciju za "IQ 160". Seriji ga je privukao zabavan format, a odlična poslovna okolnost zasigurno je bila i činjenica da se serija snima u Zagrebu, njegovu rodnom gradu, kojem se rado vraća kad god stigne. Smještena u Zagrebu tijekom ljetnih mjeseci i početka jeseni, serija koristi živopisnu atmosferu i prepoznatljivu vizuru grada, koji svojim ambijentom dodatno obogaćuju priču i naglašavaju njezin poseban karakter. Snimana na brojnim lokacijama diljem metropole, "IQ 160" gledatelje će provesti kroz poznate zagrebačke ulice i prostore, a istodobno sačuvati i dio gradske povijesti. Naime, riječ je o posljednjoj seriji snimanoj u zgradi Vjesnika, u kojoj je glumačka ekipa realizirala scene policijske postaje. "Vjesnik je postao naše radno mjesto i ondje smo provodili mnogo vremena radeći tijekom snimanja i družeći se između scena. Imao sam sreću to doživjeti i zahvalan sam što jesam. Zauvijek ću ga pamtiti kao mjesto gdje sam pravio svoje prve ozbiljne korake na pravom setu", prisjeća se Ivan Molnar snimanja serije "IQ 160".

Sistematičan, analitičan i organiziran, inspektor Tomislav Ramljak sušta je suprotnost svojoj suradnici Marini Kapov. Više od desetljeća prošlo je otkako je Luka Peroš, zvijezda kultne serije "La Casa de Papel", posljednji put snimao u rodnoj Hrvatskoj. Odlučio se na ovaj projekt, između ostalog, i zbog elemenata komedije. "Element komedije bio mi je najprivlačniji jer rijetko imam priliku igrati takve uloge pa me to zaintrigiralo i s guštom sam uletio u ovaj projekt. Vidio sam, gledajući francuski original, da ima mogućnosti za komediju i kako se Tomislavov lik snalazi s vrtlogom zvanim Marina, koju igra naša Dajana Čuljak", priča Peroš. Scenarij mu je, kaže, pružio mnogo, baš kao i kolege s kojima je dijelio set. "Atmosfera je bila sjajna. Snimanje na brojnim lokacijama bilo je fizički zahtjevno jer smo željeli postići što veću vjerodostojnost, ali odlična energija i povezanost ekipe sve su olakšale. Mislim da se ta atmosfera vidi i u konačnom rezultatu. Pogledao sam što su napravili kolege u Francuskoj i Americi, ali želio sam unijeti našu posebnu energiju i naglasiti više komedije u odnosu između inspektora i Marine", ispričao je glumac.

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Svoju veliku karijeru godinama je strpljivo i vrijedno gradio, a tako je bilo i kada je 2018., tijekom njegova boravka u Zagrebu, od agentice stigao poziv na audiciju za svjetski hit "La Casa de Papel". "Serija je već bila svjetski fenomen kada sam dobio poziv na audiciju. Iznenadio sam se i shvatio da se moram dobro potruditi za audiciju. Imao sam i malo sreće, pustili su me da se igram, a to je bilo jako važno jer je na setu postojao pritisak da budem na visokoj razini uz sve te vrhunske glumce", otkrio je Peroš o ulozi koja je doprinijela njegovoj svjetskoj prepoznatljivosti. Bogata karijera odvela ga je na snimanja diljem Europe i svijeta, a njegova životna baza odavno je Barcelona. Odande može brzo stići kamo god ga poslovni život nanese. Poznato je da govori nekoliko stranih jezika, a posebno zahtjevno bilo je raditi na turskom – prisjeća se! "Trebalo je jako puno mentalne snage snimati na turskom, nivo frustracije bio je visok, volim baratati jezikom dok glumim, onda se igram ritmom, emocijom, svime, a u ovom slučaju to je bilo znatno teže. Na kraju je sve dobro izgledalo, išlo je lakše s vremenom", kazao je glumac. Baterije puni, kaže, uz obitelj i prijatelje, a najdraže mu je kada može iskoristiti vrijeme za dolazak na našu obalu. Tada može uživati uz drage ljude i ukusnu hranu.

Svoj posao obožava i kaže, presretan je što je upravo ono za što se obučavao i studirao danas ono od čega živi. "Uživam u ovom poslu i to mi namiri dušu", iskreno zaključuje Peroš. Ovaj prekaljeni profesionalac u svakom projektu daje sve od sebe – a tako je bilo i u slučaju serije "IQ 160". "Neka gledatelji dođu s nama podijeliti smijeh, tugu i veselje te uživati u jednoj zabavnoj igri kakva još nije viđena na našim prostorima. Vjerujem da ih nećemo razočarati", poručuje Peroš.