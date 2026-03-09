Iznenadit će vas čime se danas bavi Fufe iz serije 'Lud, zbunjen, normalan'

Branko Janković, srpski glumac poznat domaćoj publici kao Fufe iz serije "Lud, zbunjen, normalan" i Jasmin iz filma "Divljaci", osim glume njeguje i neuobičajen hobi. Prije nekoliko godina sa suprugom i troje djece preselio se u selo Gunjaci, gdje je započeo uzgoj koza i preradu njihovog mlijeka. U početku je imao 30 koza, a danas njegova farma broji stotinu vlastitih i više od 1500 koza kooperanata. Osnovao je mljekaru, razvio asortiman od 20 proizvoda, otvorio dvije maloprodaje u Beogradu te pokrenuo online prodaju. U planu mu je i otvaranje restorana-vodenice.

– Ubrzan život, udaljenost od prirode i brza, prerađena hrana potaknuli su veliku potražnju za zdravim proizvodima. Nitko se ozbiljnije nije bavio potencijalom kozjeg mlijeka. Gunjaci imaju bogatu prirodu, raznoliko bilje i kvalitetnu planinsku vodu, što daje savršen temelj za vrhunske proizvode – objasnio je Janković u razgovoru za Novosti. Osim proizvodnjom sira i mlijeka u planu ima i kozmetičke proizvode čija će baza biti kozje mlijeko.

- Podjednako uživam u obje uloge, zbog čega s velikom posvećenošću radim i na kazališnim daskama i u proizvodnji. Od prvog dana kada je nastala Koza Nostra, pratio sam sve procese. Imamo detaljnu kontrolu, obilazimo pašnjake i vodimo računa u kakvim uvjetima borave naše koze. Sve to utječee na kvalitet mlijeka, pa tako i na naše sireve, surutku, kefir i druge proizvode. - napisao je Branko na stranici svoje tvrtke Koza Nostra na kojoj kupci mogu pronaći sve njegove proizvode.

Naglašava i važnost suradnje s lokalnim domaćinstvima, kojima otkupljuje mlijeko ili pruža zaposlenje u svojoj mljekari. Time, kaže, pomaže razvoju stočarstva na tom području. Iako je snažno posvećen obiteljskom poslu, Janković nije zapostavio glumu. – Snimam u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni, pa mi je automobil i ured. Volim reći da umjetnost ne poznaje granice. Posao s kozama također raste, radimo na širenju maloprodaje, a ovaj tempo ne bih mogao izdržati bez vremena provedenog u prirodi. Kad nisam na setu, sklanjam se u stvarni svijet i ne dopuštam da ego i glupost utječu na mene – ističe glumac. Zanimljivo je da je upravo njegov život na farmi poslužio kao inspiracija scenaristima serije "Vojna akademija", gdje njegov lik u nekoliko epizoda ima kozu za kućnog ljubimca.