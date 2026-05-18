HRT je potpuno izuo iz cipela novom verzijom hita 'Moja domovina' koji su izvela djeca i mladi iz 'The Voicea'

Eurosong 2026. // HRT - tri ruže

"Bangaranga" je spasila natjecanje! Rezime je to još jednog Eurosonga koji se nakon nekoliko uzbudljivih godina (posebice za nas) vratio na neke stare, dobro utabane staze. Imali smo dobar pokušaj, malo tko je to prepoznao (susjedi nisu), završili smo realno lošije nego što je bilo zasluženo, u prvom je planu bila politika pa su na kraju svi sretni da je pobijedila vesela poskočica, koja je idući Eurosong poslala u Sofiju, ali bez skandala. I to je to. U konačnici, malo će se tog zapamtiti, možda eventualno možemo istaknuti zaista sjajnu pozornicu i produkciju koja je posebice došla do izražaja kod naših Lelekica. Ipak, zbog relativno će slabog plasmana sigurno opet glasni postati oni koji će dovoditi u pitanje treba li nam nešto tako uopće i zašto sudjelujemo. I da, činjenica je kako je najveće europsko pjevačko natjecanje trenutačno u krizi, i to ponajprije iz političkih razloga, no ako se osvrnemo na zadnjih nekoliko desetljeća, sudjelovanje na Eurosongu donijelo nam je puno više lijepih i značajnih trenutaka, nego žaljenja. Od kultnog "Rock Me", preko legendarnih nastupa poput onih Danijele Martinović, Doris Dragović i Maje Blagdan, pa sve do Baby Lasagne i sada grupe Lelek... ipak na naše sudionike treba biti ponosan.

Dobro jutro, Hrvatska // HRT - pet ruža

Pjesmom je u povodu svog okruglog rođendana oduševio i HRT. Ma što oduševio, potpuno izuo iz cipela novom verzijom hita "Moja domovina", a koji su izvela djeca i mladi iz "The Voicea" u povodu stotog rođendana HRT-a! Obilježen je prošlog tjedna, točnije 15. svibnja, točno sto godina nakon što su prvi put u eter izgovorene legendarne riječi "Halo, halo! Ovdje Radio Zagreb!". HRT je veliku obljetnicu obilježio maestralno uz razne specijalne emisije i događanja. Teško je nešto izdvojiti, ali svakako treba pohvaliti cijelu ekipu koja je radila na rođendanskom izdanju "Dobro jutro, Hrvatska", a koje je na najbolji mogući način spojilo radio i televiziju, zagrebački studio i lokalne centre, prošlost i sadašnjost... Izvrstan način za podsjećanje gledatelja zašto je svaka godina od ovih sto bila važna. Ipak, najbolji potez o kojem će se još dugo pričati jest dječji band aid, čiji nastup toliko raznježi da ga je teško odgledati do kraja bez maramica.

Igra chefova // RTL – četiri ruže

A da djeca mogu biti veoma stroga, i to kada treba jesti povrće, pokazala je RTL-ova "Igra chefova", koja je već u prvim epizodama vrlo samouvjereno dala do znanja da bi mogla ponijeti titulu našeg najboljeg kulinarskog showa, a to je potvrdila i u novoj fazi natjecanja - borbama timova. Za početak, sam je koncept sjajan jer timovi u različitim epizodama kuhaju za različite skupine ljudi. Tako su do sada svoje tanjure servirali mališanima, djelatnicima Hitne pomoći, članovima slavonskog KUD-a, mesarima... Jako je zanimljivo vidjeti kako se pravila igre mijenjaju kada se jela ne pripremaju samo za žiri, nego za obične ljude koji imaju vlastite ukuse i očekivanja. A žiri pritom ne stoji sa strane, ne, ne. Oni su ujedno i voditelji timova i kuhaju rame uz rame s natjecateljima, što je rezultiralo njihovim odličnim međusobnim odnosima. Sjajno je članove žirija svakodnevno gledati u akciji, tim više što su se Toni Boban, Stiven Vunić i Tibor Valinčić pokazali kao nevjerojatno simpatičan trio, prije svega pun znanja i dobrih savjeta. I upravo je to ono čega su gledatelji bili željni - dobre atmosfere i kuhanja, umjesto izmišljenih drame i sukoba. Stoga javno treba zahvaliti cijelom timu na tome što ne znamo kakve tko privatne probleme ima i koga susjed na voli, ali znamo kako pravilno pripremiti riblji tanjur i francuske delicije.

Zauvijek susjedi // Nova TV - pet kaktusa

U svakoj grupi imamo one koji rasturaju (Igra chefova), ali i one koji se trude pa im se progleda kroz prste čak i kada ne ide (Eurosong). I tu su onda oni treći, koji su digli ruke i s neugodom čekaju kritiku koju znaju da su zaslužili. E to je jutarnji program na Novoj TV. Jer kako drugačije objasniti da se svakog dana, ČETIRI PUTA tijekom jednog prijepodneva, emitiraju - "Zauvijek susjedi". Da, ona serija koja je imala jednu sezonu prije sada već skoro 20 godina i koja gledatelje od tada poganja poput loše odluke iz mladosti. Zapravo, "Zauvijek susjedi" nas mogu malo i utješiti kada je riječ o našim vlastitim lošim odlukama. Jer, koliko god ishitreno nekad reagirali i nešto pogrešno učinili, barem nismo oni ljudi koji su dubiozno na nekom sastanku razmišljali o jutarnjem programu i zaključili da je ovo najbolja opcija.