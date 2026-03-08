Naši Portali
GOSPODIN SAVRŠENI

Nove drame! Petar osvojio jednu djevojku, ona poručila: 'Osjećam se krivo, kao da izdajem Karla'

Foto: RTL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
08.03.2026.
u 22:00

Na spoju s Petrom našla se u dilemi koju nije očekivala. "Osjećam se krivo, iako se ne bih trebala osjećati krivo", priznala je, suočena s pritiscima. Između njezine lojalnosti prema Karlu i novih emocija prema Petru, osjećala se kao da je na neki način izdala Karla

Raspad timova u vili "Gospodina Savršenog" donosi nove razmirice među kandidatkinjama, a mnoge bitke vode i unutar sebe. Naime, djevojka koja je dosad bila sklona Karlu sada se našla rastrgana između lojalnosti i novih, snažnih osjećaja prema Petru. Odluka koju je donijela postavila ju je pred emocionalnu oluju. Na spoju s Petrom našla se u dilemi koju nije očekivala. "Osjećam se krivo, iako se ne bih trebala osjećati krivo", priznala je, suočena s pritiscima. Između njezine lojalnosti prema Karlu i novih emocija prema Petru, osjećala se kao da je na neki način izdala Karla.

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku
1/51

Susret s Petrom dao joj je prostor da se opusti i posluša svoju intuiciju, ali sada je bila u još većoj dilemi: "Jesam bila lojalna krivoj osobi?" Na kraju, shvatila je da ne žali zbog šanse koju je dala novoj vezi, no pitanje ostaje: što će to značiti za njezinu budućnost?
Podsjetimo, u showu "Gospodin Savršeni" trzavice u posljednjim epizodama su postale normalne. Nakon dugotrajne izolacije te raspada timova, brojne djevojke nisu sigurne u svoj ostanak, kao i povezanost s Karlo i Petrom što dovodi do tenzija. Posebno je ulje na vatru dolio Karlo koji je na iznenađenje svih za spoj odabrao djevojku koja je odbila njegovu ružu, signalizirajući da nije zainteresirana. Odmah je postalo jasno da će ova odluka izazvati pravi potres u vili, a najveći šok izazvala je reakcija jedne od njezinih bliskih prijateljica. "Ja ne mogu vjerovati da je ona ostala. Znači, ja sam toliko u šoku," ponavljala je, vidno potresena. Iako su se djevojke međusobno tješile, nekoliko njih je dodalo još ulja na vatru, prepričavajući kako je djevojka koketirala i smješkala se s Karlom na grupnom druženju.

Suočena s onim što je smatrala izdajom, donijela je drastičnu odluku o prekidu prijateljstva. "Poslala bih joj pusu i rekla: 'Ljubavi, koliko si jadna.' Ne mogu vjerovati da toliko nisko možeš ići," izjavila je, naglašavajući da će odsad tu osobu gledati s potpuno drugačije perspektive.

Djevojke su dosad imale priliku dobro upoznati i shvatiti s kime se slažu, a s kim nikako ne mogu pronaći zajednički jezik. Neka rivalstva sve su vidljivija, neki klanovi sve jači, no dvije dame i dalje ne znaju može li njihovo prijateljstvo biti jače od osjećaja prema Karlu i Petru. Iako je odabrala Petra, jedna djevojka ne prestaje pričati o Karlu, što njezinu prijateljicu itekako živcira: Pričaj o Petru do sutra ako hoćeš, ali ne moraš konstantno spominjati Karla, kako ste imali neki strast na početku, nemoj to pričati!" "One su kao u toksičnoj vezi, koliko se vole, toliko se i mrze", sve će zabavljati Sorayu.

Ključne riječi
RTL Gospodin Savršeni showbiz

GM
gmižić
22:12 08.03.2026.

Hrvati, apsolutno zaslužujete ovaj medijski blagoslov!

