FOTO Tanja iz Big Brothera pokazala veliku transformaciju i otkrila kako je skinula 15 kg: Nisam odustala kad je bilo najteže

Hrvatska influencerica i poduzetnica Tanja Matić, poznata i po sudjelovanju u trećoj sezoni reality showa "Big Brother" 2006. godine, objavila je na svom Instagram profilu video koji je privukao veliku pozornost njezinih pratitelja. U kratkom montažnom prikazu, Matić je iskreno podijelila svoj put gubitka 15 kilograma, suprotstavljajući snimke "prije" u kupaćem kostimu sa sadašnjim, vidno mišićavijim i toniranijim izgledom. Video započinje porukom "Čisto kao motivacija / Da možeš", jasno dajući do znanja da je svrha objave inspirirati druge.

No, prava snaga njezine poruke leži u opisu objave. "15 kg manje i iskreno najponosnija sam na to što nisam odustala kad je bilo najteže", započela je Tanja. Naglasila je kako se ne radi samo o broju na vagi, već o nečem puno dubljem. "Nije stvar samo u kilogramima nego u disciplini, konstantnosti i tome da svaki dan odlučiš ostati dosljedan sebi čak i kad ti se ne da, kad nema motivacije i kad rezultati ne dolaze odmah. Nema čarolije ni brzih rješenja", poručila je, ističući kako je ključna bila odluka da promjena ne bude samo faza, već trajni stil života.

Nakon što su je pratitelji zasuli pitanjima o programu treninga i prehrane, Tanja, koja danas s obitelji živi u Dusseldorfu, odlučila je podijeliti više detalja o svom putu. Objasnila je da ovo nije njezin prvi veliki gubitak kilograma; prije jedanaest godina, nakon trudnoće, izgubila je 31 kilogram. Sadašnjih 15 kilograma izgubila je u zadnjih devet mjeseci. Odbacila je ideju o "čarobnoj dijeti" i otkrila da je godinama bila u začaranom krugu gubljenja i vraćanja kilograma jer je sve gledala kratkoročno.

"Ovo je prvi put da sam stvarno promijenila glavu", napisala je. Njezin pristup bio je temeljen na samostalnom učenju, istraživanju i isprobavanju onoga što njezinom tijelu odgovara. Iz prehrane je izbacila slatkiše, kruh i prerađenu hranu, a okrenula se salatama, jajima, ribi i mesu. Što se tiče treninga, otkrila je da je godinama aktivna u raznim sportovima, od crossfita do teretane. "Nitko mi ništa nije dao na tacni i neće ni vama", izravna je bila. Ključnim faktorom uspjeha smatra disciplinu, a ne prolaznu motivaciju, citirajući rečenicu iz knjige "Discipline is Destiny" koja joj je promijenila pogled na stvari.

*uz pomoć AI-a