Naša pjevačica otkrila kako se ponovno vratila vjeri: Počela sam nekontrolirano plakati. Znala sam da me tada dotaknuo Isus

Albina Grčić, naša bivša eurovizijska predstavnica, podijelila je svoje duboko osobno svjedočanstvo o duhovnom ispunjenju koje je doživjela. Ispunjenje se za Albinu konačno dogodilo na jednom hodočašću u Međugorju, ispričala je za Bitno.net. No, svemu je prethodio događaj od dvije godine ranije, kada je prvi put posjetila Međugorje kako bi zahvalila na ozdravljenju. Tada se ispovjedila kod svećenika čija joj se opaska učinila nepotrebno strogom, pa je ispovjedaonicu napustila ljutita, pitajući se zašto joj on govori da griješi.

Sljedeći put putovala je s molitvenom zajednicom, što joj je u početku bilo preintenzivno zbog neprestanih krunica i molitve u jezicima. Ipak, na ispovijedi je ponovno susrela istog onog svećenika na kojeg se ranije naljutila. Tijekom molitve i polaganja ruku, doživjela je neopisivo iskustvo, osjetila je kako napetost napušta njezino tijelo i počela je nekontrolirano plakati, svjesna da ju je dotaknuo Isus. Taj je susret donio potpunu promjenu; molitva joj više nije bila napor, a osjetila je Božje oslobođenje od grijeha koji ju je ranije mučio.

Donijela je odluku o životu u čistoći, ne mareći za reakcije okoline ili partnera. Uslijedilo je intenzivno razdoblje čitanja Biblije i istraživanja vjere. Iako se ranije šalila na račun bratova obraćenja, sada se i sama osjećala poput Samarijanke koja je pronašla Živu vodu. Promjena je bila vidljiva i na njezinom licu; ljudi su joj govorili da zrači radošću. Albina je prigrlila taj mir, zahvaljujući Bogu na oslobođenju od tjeskobe.

Promijenila je životne navike, odrekla se izlazaka i glazbe koju je dotad slušala, shvativši da njezina dotadašnja karijera nije u skladu s novim životnim putem. Unatoč primamljivim poslovnim ponudama koje su uslijedile, prepoznala ih je kao kušnju i ostala pri svojoj odluci. Danas vjeruje da je sve to bio Božji plan, potpomognut molitvama njezine obitelji i kume. Iako obraćenje vidi kao trajan proces borbe s navikama, Albina ističe da je upoznala Božju sliku o sebi i pronašla utočište koje je, i ne znajući, dugo tražila.