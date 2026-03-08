FOTO Tomislav Bralić i klapa Intrade održali koncert uoči Dana žena, evo kako je bilo

Tomislav Bralić i klapa Intrade priredili su sinoć u varaždinskoj Areni večer koja je, uoči Dana žena, bila posvećena ljubavi, ženama i svemu onome što se najlakše izgovara – kroz stih i glazbu.
Tomislav Bralić i klapa Intrade priredili su sinoć u varaždinskoj Areni večer koja je, uoči Dana žena, bila posvećena ljubavi, ženama i svemu onome što se najlakše izgovara – kroz stih i glazbu.
Foto: Dario Horvat
Share
Podijeli
Publika je tijekom večeri uživala u presjeku velike, više od četrdeset godina duge karijere koja je obilježila domaću glazbenu scenu i učinila Tomislava Bralića i klapu Intrade jednim od najprepoznatljivijih simbola dalmatinske pjesme.
Publika je tijekom večeri uživala u presjeku velike, više od četrdeset godina duge karijere koja je obilježila domaću glazbenu scenu i učinila Tomislava Bralića i klapu Intrade jednim od najprepoznatljivijih simbola dalmatinske pjesme.
Foto: Dario Horvat
Share
Podijeli
Prepoznatljivi Bralićev bariton, klapsko višeglasje i snažna povezanost s publikom još su jednom pokazali zašto se njihove pjesme jednako snažno doživljavaju i na obali i na kontinentu.
Prepoznatljivi Bralićev bariton, klapsko višeglasje i snažna povezanost s publikom još su jednom pokazali zašto se njihove pjesme jednako snažno doživljavaju i na obali i na kontinentu.
Foto: Dario Horvat
Share
Podijeli
Dodatnu čar večeri donio je i gost koncerta, kantautor Tedi Spalato, čija se suptilna i poetska interpretacija savršeno uklopila u atmosferu koncerta, a emotivne izvedbe donijele su niz intimnih i dirljivih trenutaka, koje je varaždinska publika nagradila dugotrajnim pljeskom.
Dodatnu čar večeri donio je i gost koncerta, kantautor Tedi Spalato, čija se suptilna i poetska interpretacija savršeno uklopila u atmosferu koncerta, a emotivne izvedbe donijele su niz intimnih i dirljivih trenutaka, koje je varaždinska publika nagradila dugotrajnim pljeskom.
Foto: Dario Horvat
Share
Podijeli
OGLAS
Koncert u Varaždinu još je jednom potvrdio da pjesme Tomislava Bralića i klape Intrade nadilaze vrijeme i prostor – noseći sa sobom toplinu, emociju i onu prepoznatljivu dalmatinsku notu koja publiku uvijek iznova vraća njihovim koncertima.
Koncert u Varaždinu još je jednom potvrdio da pjesme Tomislava Bralića i klape Intrade nadilaze vrijeme i prostor – noseći sa sobom toplinu, emociju i onu prepoznatljivu dalmatinsku notu koja publiku uvijek iznova vraća njihovim koncertima.
Foto: Dario Horvat
Share
Podijeli
Foto: Dario Horvat
Share
Podijeli
Foto: Dario Horvat
Share
Podijeli
Foto: Dario Horvat
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Dario Horvat
Share
Podijeli
Foto: Dario Horvat
Share
Podijeli
Foto: Dario Horvat
Share
Podijeli
Foto: Dario Horvat
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Dario Horvat
Share
Podijeli

Ne propustite

1/