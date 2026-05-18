Marijana Mikulić progovorila o razdoblju krize u braku: 'Je l’ idemo mi dalje ili ne?'

Glumica Marijana Mikulić gostovala je u podcastu ''Nema labavo by IN magazin'' gdje je otvoreno progovorila o odnosu sa suprugom i izazovima kroz koje su prolazili kao par. Priznala je kako je u jednom trenutku osjetila da više ne može sama nositi sav teret svakodnevice i obitelji. ''Ja sam bila ta koja je sve vukla i jednostavno sam ja u jednom trenu shvatila – pa nemam ni ja više snage vući sve, mene, tebe, djecu, kuću, puno. Daj ono malo'', rekla je te dodala da joj je posebno teško bilo kada je njezin suprug otišao u Njemačku. ''I to nas je nekako baš... I kad je on otišao u Njemačku, baš je bilo preteško, ali nakon toga smo se nekako, ono, sjeli smo, skupili se kao – je l’ idemo mi dalje ili ne idemo'', ispričala je. Istaknula je i da su odlučili otvoreno razgovarati o budućnosti i pokušati ponovno pronaći jedno drugo. "Ako idemo, i kako ćemo? Strategija? Idemo, dejtovi ponovno. Što ćemo? Idemo nas dvoje sami, izlasci...", kazala je te na kraju zaključila da ih je teško razdoblje još dodatno povezalo. "I nekako nas je to, kako smo se polomili, tako da imamo osjećaj da smo izašli jači iz svega toga", zaključila je Marijana.

Podsjetimo, glumica je u braku s profesorom Josipom Mikulićem koji predaje na Ekonomskom fakultetu te je godinu dana proveo zbog posla u Njemačkoj. Par ima trojicu sinova, a Marijana često o obiteljskom životu govori na društvenim mrežama.

Nedavno je tako putem Instagrama podijelila emotivnu objavu o važnosti brige o sebi, priznavši pritom da se nedavno suočila s potpunim slomom. ''Budimpešta. Rezervirana davno, jer sam odlučila produženi vikend biti s obitelji negdje gdje nitko ništa ne mora. Nakon sezone s 'Mare' koja je nadmašila sva moja očekivanja, ali i sve naše kapacitete: roditeljske, profesorske, glumačke, ljudske... Osjećala sam da nam je to nužno. Voljela bih napisati da je sve bilo kao ovaj kratki video, preeedivna kavana, ta divna glazba koja me sjetila na davnu reklamu sa Sultanom, ja opuštena... Nije, ni blizu nije bilo tako. U međuvremenu se dogodio termin u Rimu, što je značilo još jedan put prije puta. Nisam ništa krcala znajući da svima treba odmor, ali i ono što sam stavila je očito bilo previše, Jakovu, njima svima, meni... Slomila sam se. Završila u potpunom raspadu, nesanici, psihofizičkoj iscrpljenosti. Migreni od tri dana koja je prije dva sata konačno počela popuštati'', otkrila je Marijana, ističući kako su današnji društveni pritisci na žene i majke postali nepodnošljivi.

Prije više od 15 godina glumila je Sašku u 'Najboljim godinama', a sada živi daleko od gradske vreve

U svojoj je objavi istaknula kako upravo na dan podizanja svijesti o mentalnom zdravlju trudnica i majki dijeli svoje iskustvo. Navela je kako je istoga dana neplanirano i nenadano razgovarala s jednom predivnom mladom majkom dvoje male djece koja se trudi stići sve, ali se pritom raspada. Marijana je uputila poruku svim majkama koje se osjećaju slomljeno, poručivši im da vrijede, da su dobre te da nisu zakazale niti promašile, već su očekivanja od žena i majki danas veća nego ikada. Napomenula je kako se od njih očekuje da rađaju i posvećuju se djeci kao da ništa drugo ne rade, dok se na poslu od njih traži da rade kao da djecu uopće nemaju, po mogućnosti ih i ne spominjući. Prema njezinim riječima, feminizam i emancipacija sveli su se na borbu žena za rad i pravo na pobačaj, dok žena koja je odlučila biti i majka i zaposlena nikada nije bila u gorem položaju, bez potrebne podrške i razumijevanja.

''Žene moje drage, dobre smo, vrijedne, radišne, imamo osjećaj odgovornosti, empatije, ljubavi, ali većinom samo prema drugima i poslu, jer za nas ne ostane ništa... zato se raspadamo!! Nije lako, ali MORAMO naći to vrijeme za sebe, makar kratki predah u šetnji, kavi! Evo ja za 17.5. Poklanjam 2x2 ulaznice za moju predstavu Mare u Lisinskom! Poklanjam barem tih sat vremena za sebe nekima ženama, majkama, kojima nema tko drugi priuštiti ništa takvoga! Prve dvije u komentarima osvajaju!! Držite se žene moje. Čuvajte se, jer zdravlje je lako izgubiti, a teško vratiti, kako fizičko tako i mentalno! Znam, prošla sam to. Ljubim vas'', poručila je na kraju.