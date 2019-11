Iznenađenje za Gurku kojem nedostaje supruga: Prvi put vidio sliku svoje bebe!

Sinoć je kandidate šokirao mali izazov u kojem je crveni tim odnio pobjedu i odlučio da Lidija prelazi u njihov tim dok je Ana otišla u

plavi tim.

''Otkad je Lidija u našem timu, plavi nemaju baš velike šanse protiv nas'', rekao je Roko, no Maca mu je rekla da je loše odabrao. ''Sad imaš, ne jednu koja želi do kraja ostati, nego dvije, mogle bi te izbaciti'', pojasnila mu je Maca te dodala da je on jedan od favorita i da je opasnost svima. ''Tko god te tako gleda, napravit će sve da te pošalje doma'', kazala je Maca. Mirna je za to vrijeme pričala s Anom. ''Ti znaš da će se tebe prve riješiti ako ne izgubiš dobre kile'', rekla je Mirna, a Ana je odgovorila da je toga svjesna jer je tek sad postala članom njihova tima. ''Mogao je poslati Danijelu, ionako cijelo vrijeme priča protiv nje'', kazala je Mirna.

Kandidate su dočekali treneri Maja i Edo i lopta nasred terena. Edo im je otkrio da ih čeka trening vraćanja korijenima i da će danas igrati graničara. Sve kandidate je to razveselilo, a na kraju su ostali Mirna, Lidija, Gurka i Maca. Prvu rundu je pobijedio plavi tim, azatim i drugu, i to zahvaljujući novom članu – Ani, koja je na kraju igre uspjela loptom pogoditi Roka.''Kad vidim Lidiju i sebe, mislim da je. Roko je dobro odlučio'', zaključila je Ana.Maja je pozvala Gurku da malo popričaju, a on joj je otkrio da mu jako nedostaje supruga te da se jako veseli svome prvom djetetu. Na pitanje k, rekao je: ''Stanje je dobro, a ja sam izbacio neke stvari koje su me mučile do sada, kao kada djevojke počnu previše pričati, to mi je odvlačilo pozornost, no to sam raščistio i super mi je'.Maja ga je upitala kada posljednji put obuo koturaljke, a kad joj je Gurka rekao da je to bilo prije sedam godina, kada ih je još mogaozakopčati, trenerica mu je rekla da ima za njega iznenađenje. S koturaljkama u rukama, pojavila se Vladimirova sestra, a Gurka serasplakao od sreće. Nakon dva mjeseca što ga nije vidjela sestra mu je rekla da je iznenađena njegovim napretkom i kilogramima koje je izgubio.Gurka je koturaljke obuo bez problema, a njegovoj sreći nije bilo kraja, što je potvrdila i sestra. No, to nije bilo jedino iznenađenje.''Da ti nešto još za kraj dam…', rekla je sestra i dala Gurkipa se kapetan Štrumpfova ponovno rasplakao od sreće rekavši da mu je to dodatna motivacija za ulazak u finale.U razgovoru s Danijelom Edo ju je upitao što joj smeta ovdje, a ona je rekla da joj jako nedostaje obitelj jer se naviknula da se čuju sto puta na dan, rekao joj je Edo te je pitao želi li razgovarati sa svojima doma i pružio joj mobitel. ''Htjela sam mu dokazati da ja to mogu i zato sam odbila'', rekla je Danijela, a Edo joj dao telefon da ipak nazove mamu, no ona se nije javila pa je Danijela bila tužna. No, onda je uslijedio šok jer joj je Edo doveo brata Jerka i sestru Vlatku. Danijela se rasplakala od sreće, a sestra i brat rekli su da ne bi mogli živjeti bez Danijele, koja im je uzor. ''Ma sad idem do kraja!'', presretna je bilaDanijela.Nutricinoistica Martina došla je u goste Sari i Maci te ih podučila kako napraviti brzo, a zdravo jelo – 'ribu u škartocu'. Iako Maca nijeljubiteljica ribe, na kraju je pohvalila recept kao i spremljenu ribu u kojoj je uživala.Maja i Edo kandidatima su obznanili da će im najaviti veliki izazov i 'nešto veliko'.''Morat ćete sagraditi suhozid'', rekla im je Maja, a neki kandidati nikad nisu čuli za tu riječ.''Nagrada je kilogram osobne prednosti na vaganju, a to znači da ćete se morati dogovoriti unutar tima kome ćete dati nagradu. Ovo je ujedno i najvrjednija nagrada za sada jer ćete, a ne kao tim'', rekao im je Edo, a Mirna je rekla da ju je toga malo strah jer nema više potpore tima i svatko je za sebe.Na vagi se tako više neće gledati uspjeh ovog ciklusa, nego cjelokupna skinuta masa, a sve zato jer stižu izazivači. ''Na vagu će doći svi kandidati koji su bili u showu'', objasnio je Edo, a kandidati su se razveselili što će ponovno vidjeti stare kolege. 'Ako netko odizazivača bude bolji od vas, zauzet će vaše mjesto'', rekao je Edo.Treneri su pozvali klesara, koji je objasnio kandidatima kako se gradi suhozid i što im je sve potrebno činiti, a plavi su morali izbacitijednog člana iz svog tima jer ih je. Dječjom brojalicom izbacili su Neu, a ona je bila jedina koja je u životusagradila suhozid, no to nitko nije znao.Na kraju je pobijedio crveni tim, a igrom na sreću odlučeno je da će Roko dobiti kilogram prednosti na vaganju.