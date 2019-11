Kandidati se vagali u šumi: 'Nije mi drago što je tako malo'

Kandidati 'Života na vagi' od jučer su na Platku, u Gorskom kotaru, gdje s HGSS-om imaju treninge i uče kako funkcionira Gorska služba spašavanja.

Nakon što su jučer odradili prve vježbe, danas je uslijedio veliki izazov – simulacije akcije spašavanja. ''Svaki tim će imati osobu koju treba zbrinuti , danas će to biti Maca i Mirna. One će se nalaziti na cilju, a na vama je u što kraćem roku doći do njih, zbrinuti ih i pripremiti ih za transport. Što prije trebate doći do ceste iznad nas, gdje se nalazi oprema za spašavanje. Na vama je kako ćete tu opremu timski rasporediti između sebe'', objasnio je Jadran iz HGSS-a dodajući da tim koji uspješno i ispravno izvrši zadatak je pobijedio i kao nagradu dobiva dva kilograma prednosti na vaganju.

Izazov je krenuo, a momci iz Gorske službe pohvalili su kandidate da su dobro raspodijelili težinu opreme. Visoki uspon umorio je kandidate, a većina ih je brzo ostala bez zraka. Lidija je bila najbrža, ali je čekala svoj tim ako će im zatrebati pomoć, dok je Julija bila najsporija pa joj je pomagao kolega iz HGSS-a, a onda su u pomoć dotrčali i Danijela i Roko. ''Juliji moram čestitati jer kao da je dobila neki dodatni motor pa je krenula dalje, svaka joj čast!'', komentirao je Roko Juliju. Rene je pohvalio ženski dio tima rekavši da su djevojke vukle koliko su mogle. ''Lidija je fizički najjača i ona se već polako diže kao vođa'', zaključio je Rene. Na kraju je pobijedio plavi tim s malom razlikom te zaradio dva kilograma prednosti na vaganju, ali crveni tim je također bio ponosan na sebe, a naročito na Juliju kojoj su svi redom čestitali i pohvalili je, Danijela najviše.

Nakon izazova uslijedila je analiza vježbe, a Rene je objasnio da je Gurka na sebe stavio previše stvari i nije slušao vođu, Nea nije trebala kukati na glas. ''Mislila sam da se ni neću popeti do gore, ali evo, uspjela sam'', rekla je Nea. I Lidiji je Rene rekao da nije slušala svoj tim. ''Ovo je bilo super, ali vi možete puno više potegnuti'', otkrio im je Rene.

Ivan je napravio analizu vježbe s crvenim timom, a sve ih je pohvalo, naročito Juliju. ''Mislim da si bila jako dobra i nisi se štedjela. Unatoč tome što ste izgubili, to uopće nije bilo bitno'', rekao je Ivan dodajući da je najvažnije dati sve od sebe jer tako motiviraš drugoga da također da sve od sebe.

Došlo je vrijeme za posljednji trening s HGSS-ovcima, a na livadi ih je dočekao Rene, najavivši im da će ovo biti težak kondicijski trening, baš kao što je i Ivan rekao svojima.

Trening je bio sve samo ne lagan, a na kraju su i momci iz HGSS-a, kao i kandidati, bili zadovoljni te je Maca održala govor zahvale Ivanu i Reneu.

Ono što je uslijedilo bilo je i više nego neobično – vaganje u šumi! A na njihovu sreću, treneri su ti koji su se pojavili u šumi. ''Sljedeći ciklus je vraćanje korijenima pa je logično da vaganje bude upravo ovdje'', objasnio je Edo kandidatima zašto se važu u šumi.

Nea je trebala skinuti 1,7% tjelesne mase kako bi ostala u showu, a eliminacije će biti 'slobodnim stilom', odnosno, nema nikakve linije.

Roko je prvi stao na vagu, a budući da nije bilo Marijane, treneri su preuzeli i ulogu voditelja. Edo je upitao Roka kako je prošao tjedan bez njega, a on je pohvalio Juliju te dodao da su napredovali kao tim. Roko je izgubio 4,1 kilogram i sada ima 130,9 kilograma.

Danijela je bila sljedeća, a Edi je rekla da je od HGSS-a naučila da si jak onoliko koliko je tvoja najslabija karika jaka. Danijela je izgubila 0,9 kilograma pa sada ima 94, 9 kilograma.

Ana je na posljednjem vaganju imala 121,5 kilograma, a sada je skinula 1,6 kilograma i ima 119 kilograma.

Juliji je Edo rekao da mu je nedostajala, no ona mu je rekla da nije obostrano, što ih je sve nasmijalo. Julija je izgubila samo 0,2 kilograma. ''Nije mi drago što je tako malo, ali ja ću se truditi da ubuduće bude bolji rezultat'', rekla je Julija.

Mirna je bila iduća na vagi, a na Edino pitanje što sada misli, tko je najslabija karika u timu, odgovorila je da i dalje smatra da je Julija. Juliji je vaga pokazala da je izgubila 2,5 kilograma pa tako sada ima 109,2 kilograma.

Lidija je već došla ispod 100 kilograma, a sada je izgubila 1,5 kilograma i ima 96,4 kilograma.

Gurka je rekao da bi volio doći ispod 150 kilograma, a vaga mu je pokazala da sada ima 150,7, skinuo je 2,5 kilograma.

Maja je upitala Saru, sljedeću na vaganju, što je naučila kroz ovaj ciklus. ''Stala sam na svoju stranu, stavljala se na zadnje mjesto, ali rekla sam sama sebi da i ja postojim, i osjećam se ponosnije što sam, 'ajmo tako reći, uzela život u svoje ruke'', rekla je Sara trenerici Maji, a Maca je otkrila da je Sara za nju, u ovom showu, najveći heroj. Sari je vaga pokazala dva kilograma manje i sada ima 114,2 kilograma.

Maca je skinula čak 2,6 i sada ima 104,9 kilograma, a posljednja na vagu je stala Nea, koja je morala izgubiti 1,7 % tjelesne mase. Je li ih izgubila, gledatelji će doznati sutra od 20 sati, na RTL-u.