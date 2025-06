Iznenada preminuo slavni glazbenik, znamo ga po velikom hitu iz 90-ih

Glazbena scena ostala je zatečena viješću o iznenadnoj smrti Johna Reida, škotskog DJ-a, producenta i pjevača koji je svojim radom obilježio devedesete godine i ostavio neizbrisiv trag u svijetu dance i pop glazbe. Preminuo je u 62. godini, a tužnu vijest potvrdila je njegova bivša zaručnica, pjevačica Mary Kiani, s kojom je proveo devet godina. Reid je bio ključna figura iza house projekta Nightcrawlers i glas koji stoji iza bezvremenskog hita "Push The Feeling On", pjesme koja i danas odzvanja plesnim podijima diljem svijeta. Njegov talent, međutim, nije bio ograničen samo na dance scenu; kao plodan tekstopisac, surađivao je s nekima od najvećih imena u industriji, uključujući Tinu Turner, Westlife, Kelly Clarkson i Roda Stewarta.

Posebno dirljivom objavom od njega se oprostila upravo Mary Kiani, otkrivši detalje njihove ljubavne priče koja se odvijala paralelno s njihovim glazbenim usponima. "Jutros sam čula da je moja prva ljubav, John Reid, iznenada preminuo. Upoznali smo se u Glasgowu, ali zaljubili u Londonu. Kupili smo naš prvi stan u Dennistounu s 21 i 22 godine. Oboje smo bili uspješni u glazbi. Tada se dogodilo rođenje Nightcrawlersa. Išli smo na turneje, snimali, zajedno radili vokalne dionice", napisala je Kiani. Njihova veza prekinula se nakon devet godina, no ostali su u kontaktu. "Prošle godine sam ga kontaktirala. Rekla sam mu da bih ga voljela ponovno pozdraviti prije nego što jedno od nas umre. Vidjela sam ga prošle godine u Glasgowu. Počivaj u miru, John. S ljubavlju, Bubbs", zaključila je u emotivnoj objavi koja je dirnula brojne obožavatelje.

Projekt Nightcrawlers proslavio je Reida na globalnoj razini. Iako je singl "Push The Feeling On" izvorno objavljen 1992. godine, svjetsku slavu doživio je tri godine kasnije zahvaljujući remiksu producenta MK-a. Pjesma je 1995. dosegnula 3. mjesto na službenoj britanskoj ljestvici singlova i postala jedna od himni house glazbe. Nightcrawlers su pod Reidovim vodstvom nanizali i druge hitove poput "Surrender Your Love", "Don't Let The Feeling Go" i "Let's Push It". Reid je jednom prilikom opisao nadrealnost slave koja ga je zadesila. "Sve je to mutno. Najsmješniji su bili trenuci poput onog kad bih ušao u Subway, a svira 'Push The Feeling On'. Stojim tamo dok mi tip radi sendvič, a ja u sebi umirem od želje da kažem: 'To ja pjevam!' Znam da bi mi se samo nasmijao i izbacio me van", ispričao je u jednom intervjuu.

Osim što je bio lice i glas plesne scene, Reid je bio iznimno tražen i kao tekstopisac. Njegov autorski potpis stoji iza niza velikih pop hitova. Surađivao je na pjesmi "When the Heartache Is Over" za legendarnu Tinu Turner, a bio je i koautor singla "Unbreakable" irske grupe Westlife, koji je osvojio vrh britanske ljestvice. Jedan od njegovih najvećih uspjeha je balada "A Moment Like This", koja je postala hit prvog izdanja američkog Idola u izvedbi Kelly Clarkson, a kasnije ju je obradila i pobjednica britanskog X Factora Leona Lewis, s kojom je također zasjela na prvo mjesto ljestvica. Njegov talent prepoznali su i Simon Cowell te Ian Levine, s kojima je surađivao na pjesmama za boy bend Bad Boys Inc. te grupe Eternal i Gemini.

Dugovječnost Reidovog rada najbolje se očituje u neprestanoj relevantnosti njegovih pjesama, posebice klasika "Push The Feeling On". Pjesma je doživjela nebrojene remikseve i sempliranja, čime je osigurano njezino mjesto u modernoj glazbenoj kulturi. Jedan od najpoznatijih primjera je hit "Hotel Room Service" repera Pitbulla iz 2009. godine, koji se uvelike oslanja na prepoznatljivi zvuk Reidove pjesme. Nedavno, 2021. godine, pjesma je ponovno oživjela u globalnom hitu "Friday" koji potpisuju Riton, Mufasa & Hypeman, a u kojem su Nightcrawlers navedeni kao suradnici. Ova nova verzija osvojila je plesne podije i radijske postaje diljem svijeta, dokazujući da je Reidova glazbena formula otporna na vrijeme.

Od Reida su se oprostili brojni kolege i suradnici, a većina njih istaknula je ne samo njegov autorski talent, već i iznimne vokalne sposobnosti te ljudske kvalitete. Chris Judge, vokalni trener poznat po radu sa Susan Boyle i član benda Red Hot Chilli Pipers, odao mu je počast na društvenim mrežama. "Počivaj u miru, John Reid, nevjerojatni škotski pjevač s toliko duše. Imao je toliko uspjeha kao pisac, ali njegov glas je bio ono što sam volio. Bio je nevjerojatan pjevač i cijenjen na sceni", napisao je Judge. Prisjetio se i Reidove dobrote: "Sjećam ga se s turneja po cijeloj zemlji... Uvijek je bio tako drag, ohrabrujući i pun podrške za sve nove bendove." Slične riječi uputio je i Matthew James Pateman iz boy benda Bad Boys Inc., istaknuvši da je Reid bio duboko uključen u njihovu karijeru kao autor i prateći vokal te da je otišao prerano.