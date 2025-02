VIDEO Izbornik Dagur u Zadru je pjevao Mišin hit, ali i još jednu mnogima nepoznatu pjesmu. Evo o kojoj skladbi je riječ

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson vratio se sinoć u Zadar, gdje je kupio stan, na novi doček zajedno s Lukom Lovrom Klaricom, desnim vanjskim RK Zagreba. Dagur je bio oduševljen dočekom u Zagrebu, a ni ovaj zadarski doček ga nije nimalo razočarao. Bio je odlično raspoložen i raspjevan, pa se tako u jednom trenutku primio mikrofona i s okupljenima je zapjevao hit Miše Kovača "Poljubi zemlju" što je oduševilo sve. "Mi smo Zadrani. Zadar je naš", poručio je na hrvatskom jeziku Dagur svima koji su ga dočekali u Zadru. Publika mu je na to uzvratila: "Mi smo Zadrani, Dagur je naš." Posebno ga je razveselilo što je na ovom dočeku puštena i pjesma njegovog brata i rekao je:

"Fantastično sam, Zadrani su nevjerojatni, sad puštaju pjesmu koju je moj brat napisao, prekrasno je",rekao je Sigurdsson. Nakon toga uzeo je mikrofon i otpjevao pjesmu koja je domaćoj publici nepoznata, a izvodi je islandski bend Mono Town čiji je član Dagurov brat Bjarki. Pjesma se zove "Because of You", a brat našeg izbornika je glavni vokal i gitarist ovog benda koji je osnovan 2012. godine.

izbornik Dagur Sigurdsson osim hita Miše Kovača naučio je i pjesmu "Moja domovina" što se vidi na snimkama s velikog dočeka rukometaša u Zagrebu. Sigurdsson je navijače oduševio i kada je vrlo brzo naučio hrvatsku himnu. Sada je svome repertoaru dodao još jedan hit. Sigurdsson je više puta isticao koliko mu se sviđa život u Hrvatskoj. "Ovo je ispunjenje sna. Došao sam vratiti emocije i energiju, što sam iskusio. Posebice na utakmicama u Zagrebu, ponovno sam se rodio. I zaista sam sretan", rekao je izbornik nakon finalne utakmice. "Vi ste potpuno lud narod! Volim vas, volim svoju momčad, ali najviše volim Pešića", rekao je Islanđanin nakon što su navijači na Trgu skandirali njegovo ime. Ono što je sigurno je njegov ostanak na klupi i da će reprezentaciju voditi u nove uspjehe.