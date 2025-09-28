Ivo Grgić: 'Želimo poslati poruku mladima da nisu sami, njihovo povjerenje najvažnije je postignuće Zaklade'

Udruga Hrvata BiH Prsten proslavila je 20 godina djelovanja velikim humanitarnim koncertom "Prsten za budućnost" u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Cilj ovog hvalevrijednog projekta je prikupiti sredstva za stipendiranje studenata slabijeg imovinskog stanja iz BiH koji studiraju u Hrvatskoj. Organizatori publici jamče jedinstven događaj koji okuplja nekad od najvećih imena domaće glazbene scene. Uz Zagrebačku filharmoniju, pod ravnanjem Alana Bjelinskog i u produkciji Ante Gele, u Lisinskom su nastupili Zorica Kondža, Jasna Zlokić, Tedi Spalato, Marko Tolja, Nina Kraljić i mnogi drugi. Tim povodom za Večernji list govorio je Ivo Grgić, ravnatelj Zaklade Prsten koja na istoj priredbi obilježava punoljetnost postojanja.

Što stoji iza naziva Udruge Hrvata BiH Prsten, nosi li on kakvo posebno značenje?

U nazivu udruge svaki dio je jasan, odnosi se na konkretno, ali najviše pozornosti izaziva ime PRSTEN. Utemeljiti udruge se dobro sjećaju tih početaka i rasprava oko njenoga imena. U početku su bili suglasni da se jedino ime ne smije mijenjati, da ono bude znamenka koja traje. I nakon međusobnog uvjeravanja odlučeno je da to bude PRSTEN jer simbolizira baš ono što krasi Hrvate iz BiH a to su povezanost, štovanje tradicije, vjernost pripadnosti i međusobno povjerenje. Sretna okolnost je da sve to simbolizira i vjenčani prsten, a postoji i još jedno poistovjećenje, važno za nas iz Bosanske Posavine. To je igra, natjecanje, naročito u zimskim dugim noćima znana kao igra prstena. I tako je ime Prsten postalo i ostalo pojam svega dobrog što činimo i što ćemo činiti u narednom razdoblju.

Kako netko može postati član Udruge Prsten?

Postupak učlanjenja je vrlo jednostavan. Na WEB stranici Udruge Prsten ispunite pristupnicu te je pošaljite na mail Udruge. Na prvoj sjednici Upravnog odbora će se, ako nitko nema prigovor, aklamacijom prihvatiti vaš pristup, o tome će te dobiti obavijest i uplatiti članarinu koja je za fizičke osobe 10 eura. Od toga trenutka dobivate informacije o događanjima u Udruzi, a većinu aktivnosti organizira podružnica ili ogranak gdje pripadate. Članstvo je dragovoljno, sudjelovanje u aktivnostima također, a svaki član može, to od njih i očekujemo, predložiti aktivnosti ili dati prijedloge koje poboljšavaju našu vidljivost i aktivnost. Dok je netko član, mora se držati odredbi statuta Udruge i svoje članstvo isticati samo u prihvatljivim prilikama. Svi smo mi politička bića, neki i formalno članovi neke stranke, ali u političkom komuniciranju nije dopušteno isticati svoju pripadnost Prstenu.

Spomenuli ste da se u dosadašnjem radu najviše ponosite Zakladom Prsten. Možete li navesti koje postignuće Zaklade vas posebno veseli?

Zaklada Prsten je perjanica aktivnosti Udruge Hrvata BiH Prsten i neprekidna aktivnost Zaklade tijekom 18 godina je naše najveće dostignuće. Iz godinu u godinu Zaklada jača zahvaljujući donacijama dobrih ljudi. Povjerenje zakladnika i stipendista u rad čelništva Zaklade je najvažnije postignuće tijekom prošlog razdoblja. To povjerenje je jamstvo opstojnosti naše misije, a to je potpora studentima koji unatoč socijalnim nedaćama postižu izvrsne rezultate.

Javljaju li vam se bivši stipendisti kojima ste pomogli da se ostvare u životu i postoji li priča koja odskače od ostalih?

Značajan broj stipendista su danas ugledni članovi društva, mnogi su sada zakladnici. Veselimo se svakom njihovom uspjehu i mnoštvo je životnih priča te je teško izdvojiti neku posebnu. Možda jednu koja nas je sve ojačala kao ljude i dala snagu za daljnje aktivnosti. Ove godine se jedna stipendistica susrela s teškom, rijetkom bolesti koja zahtijeva transplantaciju organa. Sjaj u njenim očima, osmijeh, veselje u iščekivanju poziva na transplantaciju koja će joj omogućiti život bez bolova i iščekivanja, najbolja su nagrada koju možemo dobiti. Na žalost, sigurno da je takvih priča znatno više, ali naša nasmijana djevojka je imala sreću postati stipendistica i biti dio obitelji koja brine o svojim članovima. A svako pismo motivacije koje čitamo nakon natječaja je podloga za roman. Nadam se sa sretnim završetkom, barem kod mnogih od njih.

Koliko članova broji Klub stipendista Zaklade Prsten i kako stari stipendisti pomažu novima?

Klub stipendista je najmlađi klub Udruge i u njemu je aktivno dvadesetak mladih, ali podupire ih stotinjak. Glavni projekti na kojima baziraju svoj rad su mentorstvo novim stipendistima, uz već neizostavno stipendiranje. Osim financijske pomoći tijekom studiranja, želimo biti i prijatelji i podrška studentima. I za vrijeme studiranja, ali i nakon studija kada započnu svoje profesionalne karijere.

Visina sredstava za stipendiranje ovisi o uplatama donatora, na koji način planirate privući nove izvore sredstava?

Nama je trenutačno prioritet zadržati sadašnje donatore, tj. izvore sredstava. S današnjim danom smo ukupno udijelili 363 stipendija ukupnog iznosa 538.040 eura. Broj stipendista je 166 jer su neki dobili stipendiju za jednu, a drugi za više akademskih godina. A naša javnost u radu Zaklade su jamstvo donatorima da njihov doprinos ide u prave ruke. I sve je više onih koji se rado odreknu određenog iznosa da bi drugome pomogli. A dobar glas o našem radu će se širiti i nakon ovoga koncerta te očekujemo još veću potporu, čak i financijsku. I ovaj naš razgovor će nekoga potaknuti da se raspita o Zakladi, o Udruzi, o tome što radimo i činimo za mlade.

S obzirom na sve veću konkurenciju među studentima, je li realno očekivati povećanje broja raspoloživih stipendija?

Za nadolazeću akademsku godinu smo zadržali isti broj stipendija, dvadeset, i isti godišnji iznos po stipendisti, tri tisuće eura. Iako nam financije omogućuju i veći izdatak, znači ne 60 tisuća nego dvadesetak posto više, nepoznanica su nam vremena koja dolaze. Vodstvo Zaklade smatra da u svakom trenutku moramo imati na računu raspoloživih sredstava za dvije godine, jer djelovanje Zaklade ne smije doći u pitanje. A kao dobri gospodari, ako nam dozvoli priliv sredstava, postoji i mogućnost rebalansa, tj. povećanje iznosa. I u pravu ste da će vjerojatno interes biti veći u odnosu na prošlu godinu kada se za 20 stipendija natjecalo 110 mladih. Jedino što u ovom trenutku jamčimo je transparentnost konačne liste dobitnika sve poželjnije stipendije. Ona je prilika za dodatne koristi, kao što je u početku mogućnost stručne prakse, a poslije kod zaposlenja. Velika nam je želja da naša stipendija bude ulaznica u zaposlenje našim stipendistima.

Zašto je koncert u Lisinskom važan?

Jedan od podsjetnika na djelovanje Zaklade je i humanitarni koncert "Prsten za budućnost". Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski otvara vrata za srca ispunjena dobrotom za mlade. Iako na koncertu očekujemo u većini članice i članove Udruge Hrvata BiH Prsten, mnogi sugrađani, prijatelji članica i članova Prsten, kao i osobe koji vole činiti dobra djela, dobro su došli. Ne zbog novaca od ulaznica, a one su primjerene vremenu u kojemu živimo, nego zbog naše želje da skupa pošaljemo poruku mladima osobama da nisu sami. Da i u vremenima koja su čupava i kvrgava postoji Udruga, Zaklada i osobe koji se vode sloganom „dobro je činiti dobro“.

Kako birate izvođače koji će nastupiti na koncertu i je li vas netko odbio?

O izvođačima brine naš dobri Ante Gelo, naravno uz suradnju nekih naših članica i članova. A konačno „odobrenje“ daje predsjedništvo Udruge pri čemu su dobro došli svi prijedlozi. Koliko mi je poznato, mi imamo drugi problem, a to je kako nekome zahvaliti na želji da nastupi. Umjetnici su vrlo senzibilne osobe i kada svjedoče dobroj priči, rado se uključe. Da se našalim, da dođu na koncert, lakše pridobijemo umjetnike nego članstvo. Svaki humanitarni koncert „Prsten za budućnost“ šalje određenu poruku. Pa tako i ovaj u KD Vatroslav Lisinski je poruka o uspješnih 20 godina rada Udruge Prsten i 18 godina postojanja Zaklade Prsten.

Koji je sljedeći korak u radu Udruge?

Mnogo je ideja, mnogo očekivanih projekata. Već u listopadu iz tiska izlazi monografija Udruge Prsten, gdje na skoro 500 stranica teksta i fotografija prikazujemo sve dobro što smo radili. Bilo je i trenutaka iskušenja, ali kao što smo odlučili da jednom član Prstena uvijek to i ostaje, tako smo i odlučili da svaka godina mora biti mali iskorak u povećanju brojnosti članstva te i u učinjenim dobrim djelima. A njih je teško nabrojati, a to čak i nije potrebno jer je dovoljno da to znaju oni kojima smo barem malo olakšali hod kroz život. Ako činimo dobra djela, to Bog vidi a onda i dobronamjeran čovjek čuje. Postanite i vi dio velike obitelji Prsten, vrata za osobe plemenitih nakana i čistog srca su uvijek otvorena kao i našeg središnjeg ureda u Gajeva 2/II, u Zagrebu. I u sjedištima naših 6 podružnica i 5 ogranaka.