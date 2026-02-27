Naši Portali
Poslušaj
SRETNO ZALJUBLJENI

FOTO Tko je supruga Darija Zurovca? Evo čime ga je osvojila, a mnoge je začudilo što ju je tražio nakon prvog spoja

Sveta Nedelja: Vatrogascima je u pomoć stigao robot za rad u ekstremnim uvjetima za gašenje požara, uključujući i požare opasnih tvari
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
1/16
VL
Autor
Vecernji.hr
27.02.2026.
u 13:55

Iako je njezin suprug, gradonačelnik Svete Nedelje i saborski zastupnik Dario Zurovec, jedno od prepoznatljivijih lica na domaćoj političkoj sceni, Nikolina Zurovec svoj privatni život uspješno čuva daleko od očiju javnosti

Gradonačelnik Svete Nedelje i nezavisni saborski zastupnik Dario Zurovec često je u medijima kroz koje je stekao titulu jednog od najzgodnijih domaćih političara, no o njegovoj supruzi Nikolini zna se znatno manje. Par je u skladnom braku od 2017. godine, a poznaju se više od desetljeća. U srpnju 2022. godine postali su roditelji kćerkice kojoj su nadjenuli ime Mila.

Nikolina je diplomirana ekonomistica, a sam Zurovec je prilikom sudjelovanja u showu "Ples sa zvijezdama" prije tri godine otkrio kako ga je Nikolina osvojila svojim kulinarskim vještinama, a posebno je istaknuo pripremu ajvara kao presudan trenutak. - Logično, osim moje kćeri, moja najveća ljubav je i moja supruga. Osvojila me s kuhanjem ajvara - priznao je za Novu TV.

Foto: Instagram

Njihovu vezu obilježila je i jedna simpatična anegdota s početka. Nikolina je otkrila kako ju je Dario nakon prvog spoja tražio da mu fotografira osobnu iskaznicu. - Kad smo se vratili s prvog spoja, on je mene tražio da mu poslikam osobnu jer nije mogao vjerovati da sam punoljetna - kazala je ekonomistica i dodala kako su se ona i suprug upoznali preko zajedničke prijateljice.

FOTO Bio je pobjednik u Big Brotheru prije 10 godina, a ovako popularni Žorž izgleda danas
Sveta Nedelja: Vatrogascima je u pomoć stigao robot za rad u ekstremnim uvjetima za gašenje požara, uključujući i požare opasnih tvari
1/18

Zurovec je tom prilikom također priznao kako se njegova supruga morala više žrtvovati zbog njegove političke karijere. - Ja bih rekao da se supruga čak nešto više žrtvovala s obzirom na moju političku karijeru, a ja to evo sad pokušavam nadoknaditi koliko god to mogu kao otac i kao suprug - istaknuo je gradonačelnik Svete Nedelje.

Za svog supruga Nikolina ima samo riječi hvale: - Dario sve gleda kroz pozitivu, i najcrnji scenarij on će pretvorit u nešto pozitivno. Zapravo me to i živcira jer i najcrnje situacije on prikaže, ma ne, sve će to biti ok. On već ima rješenja - naglasila je Darijevu vrlinu, ali i kroz šalu dodala kako bolje pleše od supruga, unatoč njegovom trudu na plesnom podiju. Podsjetimo, šira javnost imala ju je priliku bolje upoznati tijekom Darijeva sudjelovanja u popularnom showu "Ples sa zvijezdama" 2023. godine, gdje mu je bila velika podrška iz publike. Njegove fotografije iz showa možete pogledati u naslovnoj galeriji.
