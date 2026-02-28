FOTO Jedna od najljepših manekenki zabrinula obožavatelje: Što joj se dogodilo s licem
Manekenka Rosie Huntington-Whiteley potaknula je raspravu na internetu nakon što je video jednog njezinog nedavnog intervjua postao viralan. Snimka 38-godišnje britanske ljepotice kako razgovara s glavnom urednicom Vogue Australia Christine Centenera na događaju Vogue Forces of Fashion brzo je izazvala val reakcija obožavatelja koji su propitivali njezin izgled.
Što se dogodilo s Rosienim licem?“ napisala je jedna osoba. „Izgleda toliko drugačije“, komentirala je druga, dok je treća dodala: „Izgleda potpuno drugačije nego na svojim fotografijama.“ „Kad ti fotografije na Instagramu ne odgovaraju videima uživo.“
Drugi je napisao: „Što se dogodilo s njezinim licem? Pomislila sam: je li to Rosie? Nema šanse da je to ona jer nije tako izgledala. Onda sam pročitala opis i kad sam vidjela da je to Rosie, bila sam u šoku: što joj se dogodilo? BOŽE, bila je prirodna ljepotica, ima li botoks u licu?“
Ipak, nisu svi bili uvjereni da postoji razlog za zabrinutost – neki su joj stali u obranu i ponudili jednostavnija objašnjenja za njezin izgled. „Ljudi se trebaju smiriti oko njezina lica“, napisao je jedan obožavatelj.
Iako manekenka Victoria’s Secreta nikada nije govorila o estetskim zahvatima, u opsežnom intervjuu za C Magazine 2019. godine izrazila je svoje rezerve prema učestalosti takvih zahvata. „Mislim da morate donositi jako informirane odluke, to bi bio moj savjet“, rekla je kada su je pitali o estetskim korekcijama.