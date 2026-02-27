Naši Portali
GLAZBENA LEGENDA

Chris Norman za Večernji uoči zagrebačkog koncerta: 'Alice je nastala slučajno, a njena obrada je neukusna i otrcana'

Autor
Samir Milla
27.02.2026.
u 21:15

Norman je sa Smokijem stvorio više od dvadeset svjetskih hitova prije nego je 1986. krenuo u solo karijeru. Njegove pjesme "If You Think You Know How to Love Me", "Needles and Pins", "I'll Meet You at Midnight" i duet sa Suzi Quatro, evergreeni su koji se redovito vrte na radijskim postajama, kako kod nas, tako i širom svijeta. A Klasici se i oživljavaju pa tako njegova remasterirana “Stumblin’ In” 2017-te bilježi već preko 250 milijuna streamova na Spotifyju

Chris Norman, originalni pjevač predvodnika klasičnog rocka, britanske grupe Smokie, i jedan od najprepoznatljivijih glasova rock scene sedamdesetih i osamdesetih godina, nastupit će 12. ožujka 2026. u zagrebačkoj Areni. Koncert organizira velikan hrvatske rock i blues glazbe-Walter Neugebauer koji s čak 80. godina želi rasprodati zagrebačku Arenu, a nastupa na koncertu uz svoj band “Rockin Neno&The Cadillac feat. Country Lady Rajka te djevojke iz popuklarne grupe “The Gelato sisters”.  Chris Norman & Band dolaze u sklopu “Lifelines” turneje koja prati njegov novi samostalni album koji je najavljen istoimenim singlom. Koncert donosi hitove koji su obilježili generacije, od klasika poput "Living Next Door to Alice" i dueta sa Suzi Quatro "Stumblin’ in" do najnovijeg materijala s albuma koji će tek biti objavljen i to, 13. ožujka 2026., dan nakon koncerta u Zagrebu. Prije koncerta legendarni Norman dao je ekskluzivni intervju za Večernji list. 

Što Vaši obožavatelji mogu očekivati od set liste na koncertu u Areni Zagreb? Hoće li to biti mješavina Smokie klasika i pjesama s novog albuma Lifelines? Bit će to mješavina pjesama iz moje karijere, uključujući Smokie pjesme i solo pjesme, ali samo nekoliko s albuma Lifelines, jer on neće biti objavljen prije koncerta.

Što znate o Hrvatskoj i svojoj hrvatskoj publici? Jeste li imali priliku istražiti zemlju ili njezinu kulturu? Prvi put sam svirao u Hrvatskoj još sedamdesetih sa Smokiejem, kad je to još bila Jugoslavija. U novije vrijeme nastupio sam kod vas nekoliko puta kao solo izvođač. Nažalost, nikada nisam bio dovoljno dugo da bih imao vremena istražiti zemlju.

Kako je započelo Vaše glazbeno putovanje i kada ste shvatili da će glazba postati Vaš život i karijera? Glazba je oduvijek bila dio mog života. Moji su roditelji oboje bili u showbusinessu, pa sam odrastao u tom okruženju. Ideja da se i sam time bavim javila se kad sam kao dijete počeo slušati rock & roll, a kasnije Beatlese i druge. U to vrijeme sam se okupio s Alanom Silsonom i tada su počeci Smokieja zapravo i krenuli.

Kad pogledate unatrag na godine provedene u Smokieju, koji je bio ključni trenutak koji je promijenio sve za bend? Upoznavanje našeg menadžera Billa Hurleyja i potpisivanje ugovora s izdavačkom kućom Mickieja Mosta, RAK Records, zajedno s Chinn/Chapman tandemom.

“Living Next Door to Alice” postala je jedna od Vaših zaštitnih pjesama. Kako je nastala i jeste li očekivali da će postati svjetski hit? Zapravo je nastala slučajno, jer smo je snimili samo za američko country tržište i nismo htjeli da se objavi drugdje. No Mickie Most i svi ostali glazbeni urednici diljem svijeta inzistirali su na objavi. Nikada nismo mislili da će pjesma postati tako velik hit.

Godine 1995. pjesma je ponovno objavljena u poznatoj verziji s publikom i dodatnim uzvikom. Kako ste reagirali na tu verziju i što o njoj mislite danas? Tada sam već bio napustio Smokie, i mislio sam da im to nije bila dobra ideja. Smatrao sam da je to pomalo otrcano i neukusno. Isto mislim i danas.

Vaš duet “Stumblin’ In” sa Suzi Quatro i danas se često pušta, a pojavljuje se i u filmovima i televizijskim serijama. Zašto mislite da pjesma ima tako trajan šarm? Čini se da je pjesma razvila vlastiti život, što je nevjerojatno. Mislim da je jednostavno dobra pjesma i ljudima se sviđa.

“Midnight Lady”, koju je napisao i producirao Dieter Bohlen iz Modern Talking, postala je ogroman međunarodni hit. Kako je došlo do suradnje i što Vam je najviše ostalo u sjećanju iz tog vremena? Dieter je bio veliki fan Smokieja i tako smo se upoznali. Zbog toga me zamolio da otpjevam pjesmu koju je napisao za jedan njemački TV film. Pristao sam, i ta pjesma je bila Midnight Lady, koja je postala veliki hit. Kasnije smo zajedno snimili i album, ali iako smo se slagali, naši glazbeni ukusi bili su različiti pa nismo nastavili suradnju.

Aktivni ste u glazbi već desetljećima. Što Vas motivira da i dalje nastupate i snimate? Volim stvarati novu glazbu i volim reakciju žive publike.

U braku ste sa suprugom Lindom od 1970., što je prava rijetkost u glazbenom svijetu. Kako ste osvojili njezino srce i u čemu je tajna tako dugog i stabilnog braka unatoč zahtjevima glazbene karijere? Poznajemo se još od tinejdžerskih dana, najbolji smo prijatelji i imamo prekrasnu obitelj punu ljubavi.

Što mislite o današnjim glazbenim trendovima i načinu na koji mladi izvođači grade karijere? Sviđa mi se dosta današnjih izvođača i pjesama, ali im nimalo ne zavidim na onome što danas moraju prolaziti. Danas je to mnogo teže nego prije.

Koju biste poruku željeli poslati svojim obožavateljima u Hrvatskoj uoči zagrebačkog koncerta? Radujem se što ću Vas uskoro vidjeti – dođite i imat ćemo nezaboravnu večer!

showbiz Smokie Chris Norman

Komentara 1



