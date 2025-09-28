Vlado Kalember ljubio je jednu od najljepših Jugoslavenki! Njihov odnos okončala je nepremostiva prepreka

Legendarni hrvatski pjevač Vlado Kalember (72), osim po svojim glazbenim postignućima za vrijeme bivše države, bilo kroz solo karijeru, bilo u sklopu sastava Srebrna krila, u javnosti je poznat i kao veliki zavodnik čijem šarmu nisu odoljele brojne ljepotice. Šarmantni glazbenik bio je stalni član anketa i službenih lista najzgodnijih Jugoslavena. Sve do braka s violončelisticom Anom Rucner (42), Kalember se trudio svoj privatni život sakriti daleko od očiju javnosti, no regionalnim medijima nije promaknula njegova veza s jednom poznatom Beograđankom.

Riječ je o Leposavi Stefanović (79), u regiji najpoznatijoj pod nadimkom Lokica. Naime, ona je bila pokretač istoimene plesne grupe s kojom je stekla veliku popularnost nastupima u televizijskom serijalu ''Sedam plus sedam'', a bile su i prateća plesna grupa Zdravka Čolića. Poznata koreografkinja i Vlado viđali su se godinu dana, o čemu je on progovorio desetljećima kasnije. Kako je kazao, iako su Stefanović povezivali s popularnim Čolom, plesačica i estradna legenda nisu imali romantičnu vezu niti su dulje vrijeme surađivali: – Ona nije bila Čolina djevojka, samo mu je vodila plesače. Odradio je jednu turneju s njima i nakon toga više nisu radili – izjavio je jednom prilikom Kalember za 24sata.

Nadalje, progovorio je o svom odnosu s Leposavom, s kojom je imao više od poslovne suradnje: – Naša ljubav bila je i na daljinu i na blizinu. Često sam zbog nje bio na putu – otkrio je. Kalember i Stefanović svojevremeno su bili među najvećim zvijezdama bivše države, pa su zbog toga imali puno posla. Njihovoj ljubavi na kraju je presudila daljina, a o njoj ni jedno ni drugo nisu govorili godinama. Inače, kao koreografkinja, Lokica Stefanović radila je ne samo za televiziju, nego i za kazalište, a bila je angažirana i za velike manifestacije, poput zatvaranja Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Šest godina na Trećem programu Radio televizije Srbije vodila je emisiju o zdravom načinu života. Radila je i kao profesor scenskog pokreta na Akademiji lijepih umjetnosti (danas Fakultetu suvremenih umjetnosti) u Beogradu. Napisala je knjige ''Pametno telo'' i ''Pametno telo zauvek'' sa savjetima za vježbanje.

Podsjetimo, Kalember je godinama odolijevao svadbenim zvonima, sve dok 2006. njegovo srce nije osvojila 30 godina mlađa hrvatska violončelistica Ana Rucner. Iako su im mnogi zli jezici predviđali ekspresan kraj, par je pobijedio predrasude, godinama održavao zajedničke nastupe, njegovao ljubav iz koje je proizašao njihov sin Darian te se naposljetku sporazumno rastao nakon osam godina braka.

Rucner je u jednom intervjuu istaknula da je razlazu ipak kumovala razlika u godinama, koja je s vremenom postajala sve veći problem, uz to što je u brak ušla vrlo mlada, neiskusna i nezrela. Ipak, kritičarima odnosa nisu dozvolili završnu zadovoljštinu tako što su nakon razvoda ostali u dobrim odnosima. U tom duhu Vlado je prepričao jednu neuobičajenu situaciju iz sudnice: – Sjedili smo u sudnici, ali ne na suprotnim stranama, kao što je to praksa kod nas. Mi smo sjedili zajedno, a Ana me čak primila za ruku, na što nas je sutkinja upitala je li to neka showbiz fora. Odgovorio sam joj da nije – kako smo se dogovorili da ćemo se oženiti, tako smo se dogovorili i da ćemo se rastati – prisjetio se pjevač. Glavno pogonsko gorivo za takav stav je dobrobit njihova sina.

Kalember je u jednom intervjuu za Story otkrio detalje odnosa s bivšom suprugom. – Kada smo se upoznali, bila je mlada čelistica kojoj je trebao netko kao ja, da joj skrati put do nekih spoznaja. Danas joj više nitko ne treba, potpuno je formirana i izgrađena i jako dobro zna što radi. Imamo sina i svaki dan komuniciramo. Oboje smo normalni, razumni ljudi, nema razloga za drukčije odnose – bivši frontmen Srebrnih krila ima samo riječi hvale za majku njegova djeteta. Priznao je i da nakon razvoda živi sam i objasnio znači li to da ne daje priliku novoj ljubavi: – Kako ne? Kanim se ženiti još barem nekoliko puta. Imam samo 71 godinu – šaljivim tonom zaključio je Kalember.