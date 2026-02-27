Fotografije koje su zapalile internet: Jesu li Pedro Pascal i Rafael Olarra par

Posljednjih dana američki mediji ne prestaju pisati o odnosu glumca Pedro Pascal i argentinskog kreativnog direktora Rafael Olarra, nakon što su više puta snimljeni zajedno u New Yorku i Los Angelesu. Fotografije koje su objavili tabloidi prikazuju ih u bliskim, opuštenim trenucima, u šetnji, zagrljene i nasmijane, što je odmah potaknulo nagađanja o mogućoj romantičnoj vezi. Prema pisanju američkih portala, par je viđen kako provodi vrijeme u Beverly Hillsu, a izvori navode da su djelovali vrlo prisno i povezano. Ipak, ni Pascal ni Olarra zasad nisu javno komentirali prirodu svog odnosa. Upravo ta tišina dodatno je raspirila interes javnosti i fanova na društvenim mrežama, gdje se svakodnevno raspravlja o tome jesu li samo bliski prijatelji ili nešto više.

Rafael Olarra poznat je u kreativnim i modnim krugovima, a ranije je bio u vezi s glumcem Lukeom Evansom. Otvoreno govori o svojoj seksualnosti, dok Pedro Pascal svoj privatni život godinama drži podalje od očiju javnosti. Iako je poznat kao snažan saveznik LGBTQ+ zajednice, nikada nije javno govorio o vlastitoj orijentaciji niti potvrđivao dugotrajne veze. Za sada, sve ostaje na razini medijskih spekulacija temeljenih na fotografijama i javnim pojavljivanjima. Dok američki tabloidi donose nove detalje o njihovim zajedničkim izlascima, službene potvrde nema. Hoće li uskoro progovoriti i razjasniti odnos, ostaje za vidjeti – no jedno je sigurno, interes javnosti ne jenjava.

Pedro Pascal proboj u svijetu serija doživio je 2014. godine kada je tumačio princa Oberyna Martella u kultnoj HBO fantasy seriji Game of Thrones. Ta uloga učinila ga je prepoznatljivim širom svijeta i označila prekretnicu u njegovoj karijeri jer je kritički i publika izrazito dobro reagirala na njegovu izvedbu. Nakon toga, dobio je jednu od glavnih uloga u Netflixovoj kriminalističkoj seriji Narcos, gdje je glumio agenta Javiera Peñu koji se bori protiv narkokartela. Taj projekt dodatno je učvrstio njegov status kao ozbiljnog glumca za vodeće uloge.