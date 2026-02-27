Omiljena Marija iz 'Života na vagi' ima razloga za sreću! Otkrila je velike vijesti u svom životu

Simpatična kuharica iz Blaca, Marija Bartulović, osvojila je srca gledatelja kao pobjednica nefinalistica devete sezone showa "Život na vagi". Iako je njezina fizička transformacija bila impresivna, najveća pobjeda stigla je nakon što su se kamere ugasile. Marija je pronašla ljubavnu sreću uz dugogodišnjeg prijatelja Ivana, a njihova priča dokaz je da se najljepše stvari događaju kada se najmanje nadamo.

Nakon što je zadnjih mjeseci pokazivala kako uživaju na društvenim mrežama, sada je otkrila i da su svoju vezu odlučili pomaknuti još jedan korak naprijed. Naime, Marija i Ivan su se zaručili!

Inače, par se poznaje još od srednjoškolskih dana, no ljubav se rodila tek nakon njezine životne prekretnice. U prosincu 2025. godine prvi je put javno potvrdila sretnu vijest, opisujući Ivana kao osobu uz koju osjeća dugo željeni mir i sigurnost. Istaknula je kako joj je upravo on bio jedan od najvećih oslonaca tijekom napornog procesa mršavljenja i promjene životnih navika, što je njihovu vezu učinilo još čvršćom.

Podsjetim, Marija je svoju sreću podijelila s pratiteljima na Instagramu kroz galeriju fotografija sa svojim partnerom Ivanom, poprativši je emotivnim riječima koje svjedoče o dubini njihove veze. U objavi koja odiše toplinom i iskrenošću, Marija je otkrila koliko joj znači podrška koju je pronašla u ljubavi. "Nakon toliko vremena i svega što je bilo, nisam ni znala da ću jednog dana pronaći nekoga tko će me razumjeti tako duboko i voljeti tako nježno", započela je svoju ispovijest. "Uz tebe sam naučila da ljubav može biti sigurno mjesto gdje mogu biti slaba, gdje mogu biti svoja i gdje znam da me nikad nećeš pustiti. Hvala ti što si ušao u moj život i pokazao mi da prava ljubav postoji, ona koja liječi, koja ostaje i koja voli bez uvjeta", napisala je Marija, zahvalivši partneru što je uz njega pronašla mir i snagu.

Fotografije prikazuju sretne trenutke para, od zimskih idila do sunčanih izleta u prirodu, a među njima se ističe i personalizirani jastuk s njihovom slikom, što pokazuje pažnju i bliskost koju dijele. Njezin put do sreće bio je popločan velikim odricanjima. Javnost ju je upoznala kao jednu od najistaknutijih sudionica devete sezone "Života na vagi", gdje je postigla nevjerojatnu fizičku transformaciju, izgubivši oko 50 kilograma. Iako nije ušla u finale, osvojila je titulu pobjednice nefinalista, no najveća pobjeda, kako često ističe, bila je povratak samopouzdanja i zdravlja. Upravo je ta promjena otvorila vrata novom poglavlju u njezinom životu, u kojem je ljubav s Ivanom, čini se, kruna svega. Par je svoju vezu potvrdio u siječnju ove godine nakon romantičnog putovanja u Sarajevo, a od tada redovito dijele zajedničke trenutke.

Ispod objave su se zaredali brojni komentari podrške i čestitki. Pratitelji, koji su s njom prolazili kroz njezinu borbu s kilogramima, sada slave njezinu sreću. "Predivna ljubavna priča, neka tako ostane za cijeli život", "Jako dobra i pozitivna osoba, uz dozu ljubavi dobro dolaze i kompromisi, sretno", "Mare iskrena duša, nek vam je sretno i spretno", samo su neke od poruka koje pokazuju koliko je Marija omiljena u javnosti. Njezina iskrenost i pozitivna energija očito su zarazne, a priča o ljubavi koja liječi rane prošlosti nadahnjuje mnoge.