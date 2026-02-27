Naši Portali
Ella Dvornik otkrila da je lagala kćerima: 'Imam grižnju savjesti'

VL
Autor
Vecernji.hr
27.02.2026.
u 19:45

Naša najpoznatija influencerica podijelila je s pratiteljima neobičnu video poruku namijenjenu svojim kćerima, Balie i Lumi. U njoj je priznala 'bijele laži' koje im je govorila kao majka, što je izazvalo lavinu reakcija i podrške drugih roditelja koji se suočavaju s istim izazovima

Ella Dvornik još je jednom dokazala zašto je jedna od najomiljenijih i najpraćenijih osoba na domaćim društvenim mrežama. U najnovijoj objavi na Instagramu, snimila je video koji je, kako kaže, "poruka za njezinu djecu u budućnosti". Otvoreno i bez uljepšavanja, obratila se svojim kćerima, Balie Dee i Lumi Wren, kako bi im priznala nešto što je muči.

"Ovo je poruka za moju djecu u budućnosti, ako ikad budu gledale, jer imam užasno veliku grižnju savjesti pa želim maknuti s duše", započela je Ella u videu. "Samo da znate da sam lagala i da i meni je isto svaki put ta hrana izgledala ružno. Iskreno, ne bih je ni ja pojela i ne znam zašto sam vam govorila da je vjerojatno fino, jer fakat nije izgledalo fino", priznala je influencerica, aludirajući na brojne situacije u kojima je, kao i mnogi roditelji, pokušavala nagovoriti djecu da pojedu obrok koji im nije bio privlačan. Uz objavu je kratko napisala "Sorry" (Oprosti). Njezina iskrenost odmah je potaknula stotine komentara, a mnogi roditelji prepoznali su se u njezinim riječima, dijeleći vlastita iskustva. "Nema potrebe za grižnjom savjesti. To je posao roditelja, da im ponudi nešto zdravo, pa makar se i nama osobno ne sviđalo", poručila joj je jedna pratiteljica. Druga je dodala: "Pošteno, koliko puta sam Teu moju slagala za svašta. Postaneš majstor laži, ovo je takva istina".

Posebno se istaknuo komentar jedne odgajateljice koja je priznala da i sama pribjegava sličnim metodama: "Mlijeko podnosim samo u kavi. Da umirem, ne bih čašu mlijeka popila. Odgajatelj sam i mrtvo hladno govorim djeci kako obožavam mlijeko, kako je super zdravo, fino, kako će im kosti biti jake ako budu pili... lažem im u oči." Komentari su jasno pokazali kako je Ellina objava pogodila u srž roditeljskih muka i stvorila osjećaj zajedništva.

Ova duhovita objava dolazi u vrijeme kada se Ella nosi s brojnim životnim izazovima. Nakon što je u kolovozu 2023. objavila da se razvodi od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea, Ella prolazi kroz dugotrajan i medijski praćen sudski proces. Borba se ne vodi samo oko razvoda, već i oko skrbništva nad kćerima Balie i Lumi, kao i podjele imovine, s posebnim fokusom na njihovu kuću u Istri.

Prema privremenoj sudskoj mjeri, djevojčice žive s ocem u obiteljskoj kući, a Ella je nedavno otkrila detalje kompliciranog aranžmana prema kojem svakog drugog tjedna mora boraviti pod istim krovom s bivšim suprugom kako bi bila s djecom. Tu je situaciju i sama opisala kao "pakao na zemlji". I dok se Ella nosi s pravnom bitkom i neuobičajenim životnim okolnostima, Charles se također povremeno oglasi na društvenim mrežama, naglašavajući svoju posvećenost očinskoj ulozi i demantirajući medijske napise. 

Ključne riječi
showbiz influencerica charles pearce ella dvornik

