Ivica je bio najteži kandidat u svih osam sezona 'Života na vagi', a sada se vraća u show

Bliži se početak emitiranja devete sezone showa "Život na vagi" u kojoj će novi natjecatelji, ali i neki već od prije nam poznati natjecatelji, pokušati izgubiti višak kilograma s kojima se muče već godinama. Među ponavljačima u devetoj sezoni je i Ivica kojeg su gledatelji upoznali u prošloj sezonu. Ivica, zajedno s prošlogodišnjom natjecateljicom Antonijom, ponovno ulazi u show, ali ovaj put pod posebnim uvjetima. Naime, prema pravilima showa, na prvom vaganju devete sezone ne smiju imati više od dva kilograma razlike u odnosu na kilažu koju su imali u finalu osme sezone kada je Ivica imao 189,8 kilograma! Ivica je bio najteži kandidat u svih osam sezona 'Života na vagi', a na prvom vaganju prošle sezone imao rekordnih 244,3 kilograma, no već je tada pokazao odlučnost.

„Moj je najveći talent zafrkancija na vlastiti račun“, kaže kroz osmijeh, ali odmah priznaje da je njegova najveća borba ozbiljna - zdravlje i život s obitelji. Njegov san ostaje isti: ponovno odjenuti svoje vjenčano odijelo i dokazati da ga kilogrami više neće sputavati u želji da bude otac i suprug kakav želi. „Moja djeca su moj najveći motiv. Želim da vide da tata nije odustao i da je moguće boriti se, koliko god bilo teško“, ističe 41-godišnjak.

Nadolazeća sezona najnagrađivanijeg TV reality formata u Hrvatskoj, 'Života na vagi' donosi nove priče, snažne emocije i veliku inspiraciju, a kandidati će i ove godine, uz pomoć stručnog tima i voditeljice Antonije Blaće te podršku gledatelja, proživljavati nevjerojatne transformacije i dokazati kako je svaki njihov korak prema cilju vrijedan truda. „'Život na vagi' za mene nije samo show, to je projekt u kojem sam se prvi put okušala kao kreativni producent i uvijek će mi biti pod kožom. Kandidati i njihove transformacije inspiriraju i poseban je osjećaj biti njihova podrška i dio njihova velikog putovanja. Veselim se projektu i svemu što gledatelje očekuje u novoj sezoni“, izjavila je Antonija Blaće koja će u voditeljskoj ulozi zamijeniti Marijanu Batinić.