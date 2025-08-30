Velika promjena! Štefica je u 'Život na vagi' ušla sa 156 kg, a evo kako danas izgleda: Objavila je fotografiju iz Međugorja

Štefica Sever, sudionica šeste sezone popularnog showa 'Život na vagi', nedavno je objavila fotografije sa svog putovanja u Međugorje na svojem Instagram profilu. Na objavljenoj fotografiji može se vidjeti kako pozira na vrhu brda, uživajući u prirodnim ljepotama. Štefica, koja je postala prepoznatljiva po svojoj predanosti zdravom načinu života, redovito s pratiteljima dijeli trenutke koje provodi u prirodi i na otvorenom prostoru.

Posebno naglašava koliko joj znače priroda i tjelesne aktivnosti na svježem zraku, koje smatra ključnim elementima svog zdravlja i općeg blagostanja. Valja spomenuti da je Štefica uspješno nastavila svoj put transformacije i nakon završetka sudjelovanja u showu, usprkos mnogobrojnim zdravstvenim preprekama o kojima je detaljno govorila. Niz od pet kirurških zahvata koje je prošla pretprošle godine rezultirao je djelomičnim povratom tjelesne težine, no čim joj je zdravstveno stanje to dopustilo, odmah se vratila redovitom treniranju.

Kada je započinjala svoje sudjelovanje u 'Životu na vagi', njezina je tjelesna težina iznosila 156 kilograma, dok je na završnom vaganju zabilježila 111 kilograma. U ranijemu intervjuu za RTL.hr otvoreno je progovorila o prekidu treniranja zbog kirurških zahvata.

"Od 12.12., od posljednje operacije do danas, skinula sam ukupno 22 kilograma. Uzela sam si trenericu. Većinom idem na grupne treninge, a nekad radim individualno. Da nemam svoju trenericu mislim da bi se udebljala. Ona me doslovno tjera, zove, naganja, moram dolaziti na treninge. Nekad mi se ne da, a opet idem. Tako da, sve pohvale samo njoj. Na njezinoj upornosti, ne baš toliko na mojoj", otkrila je tada Štefica.