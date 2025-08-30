Suze same teku: Marko Perković Thompson dirnuo mnoge najnovijom objavom, prisjetio se velike tragedije

Hrvatska obilježava 18. godišnjicu "Kornatske tragedije" koja se dogodila 30. kolovoza 2007. godine, kada je tijekom vatrogasne intervencije na otoku Kornatu tragično poginulo 12 vatrogasaca iz Vodica, Tisnog i Šibenika. Poginulim herojima počast je odao i glazbenik Marko Perković Thompson, koji je na svojoj Facebook stranici objavio dirljivu poruku. Uz sliku kamenih križeva, pjevač je podijelio stihove pjesme "Ovo nije kraj"

Tužna obljetnica: Prošlo je 18 godina od Kornatske tragedije, odaje se počast poginulim vatrogascima Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"...Iza suza još sunce sja,

svijetlo dijeli dobro od zla.

Sto oluja, pobjeda sto,

da l' sam i ja rođen za to?

Kroz sve moje dane i godine

samo srce imam da vodi me.

I u mraku sam, vjerujem i znam.

Ovo nije kraj, gore pogledaj,

tamo piše drugo ime hrabrosti.

Ovo nije kraj, zadnji zagrljaj,

sve dok za vas gore svijeće ljubavi..."

Inače, nakon koncerta u Sinju Marko Perković Thompson razveselio je sve obožavatelji novim spotom koji je objavljen na njegovom kanalu na YouTubeu i Facebooku. Riječ je o pjesmi "Ravnoteža", za koju je spot snimljen 5. srpnja na zagrebačkom Hipodromu.

Obožavatelji su u komentarima na Facebooku napisali kako jedva čekaju premijeru, ali su i pokazali nestrpljenje jer žele što prije vidjeti snimku cijelog koncerta sa zagrebačkog Hipodroma na kojem je Thompson pjevao pred pola milijuna obožavatelja.

- Kada će biti cijeli koncert iz Zagreba dostupan? Jedva čekam vidjeti cijeli koncert i čekamo novi koncert - pisali su obožavatelji. Nije poznato kada će biti objavljena snimka s koncerta u Zagrebu, a neki od obožavatelja su prenijeli poruku kako je snimka u izradi i kako Thompsonov tim želi da video bude u najboljem izdanju i zato ne žure.