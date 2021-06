Ivanka Mazurkijević: Knjaz me vodio na Tajland davnih dana pa se 'iživljavao' pred kamerama na svojim gostima

Pjevačica Ivanka Mazurkijević nam je u ožujku ove godine otkrila kako je život izgledao za nju i partnera Damira Martinovića Mrleta. Osvrnula se pritom i na mjere za glazbenu scenu tijekom pandemije pa tako otkrila koliko joj je pripalo. - Ja sam prošle godine dobila trudom HGU-a 13 tisuća. Ispada da sam i veća faca od Mrleta! (Smije se.) Za plaćanje autoceste ima se iz proračuna toliko puta osam i za mafiju puta 100, no ako bi za glazbenika s obzirom na okolnosti trebalo solidarno za račune izdvojiti onda je problem. No, nismo u čudu. Ja sam oduvijek znala da ima svakakvih ljudi i da se empatiji ne treba nadati. Glazbenici i kulturnjaci općenito jedina su ograda prema provaliji barbarizma. Ako tu ogradu nemate kao društvo nećete postojati - kazala nam je nepokolebljivo Mazrukijević, a onda otkrila kako ona i Mrle zadržavaju optimizam.

- Humor. Makar krivi. Stav ubačen u konstantno analiziranje povijesti i ljudskog uma. Svi odgovori nalaze se u starim povijesnim udžbenicima. Istina je negdje između svih svjedočanstava. No nije lijepa tako da je moramo zapapriti humorom. Čaplinovskim jer ću kuhati špagete od “žnjiranaca“ (“šprigeta” ako čitaju Mediteranci) - rekla je tada kreativka koja nam je sada odgovorila na 15 brzopoteznih pitanja.

Što prvo pomislite kada se probudite?

Kako su svi. Ujutro prvo provjerim jesmo li svi živi i zdravi.

Ananas na pizzi – da ili ne?

Jedna sam od rijetkih koja obožava ananas na pizzi. Trpim puno uvreda zbog te slatkoslane ljubavi.

Najčudnije jelo koje ste ikada pojeli?

Ljuti pohani mravi. Knjaz me vodio na Tajland davnih dana pa se "iživljavao" pred kamerama na svojim gostima. Zato ga i volimo.

Najgori porok?

Osim onih klasičnih poroka moje generacije najgori porok je konstantna vjera u dobro ljudi. Je li to porok?

Ime vašeg tajnog društva bi bilo...

Marlon Brando.

Kako reagirate kada vas prepoznaju na ulici?

Uvijek me to nasmije.

Najbolje iznenađenje koje su vam priredili?

Uglavnom volim da mi ljudi pozvone i iznenade me. To je u doba C. i mobitela tako izumrla, a lijepa stvar.

Tko je prva osoba kojoj javljate dobre vijesti?

Mama.

Kad biste nešto morali izumiti, kako bi se zvao vaš izum?

Kad god pomislim na izume imam Baltazarov lik i u hod u glavi. Recimo da bi se zvao "New arrival". Čekaj pa to je kao šoping moto. Veze s Baltazarom. Ni Rimcem.

Vjerujete li u izvanzemaljce?

Mrlje vjeruje pa se ja zbog njega pretvaram da vjerujem. Vjera ionako ne treba empirijski dokaz.

Omiljeno piće?

Vino po noći, a kava kroz dan.

Što se nalazi na prvoj polici vašeg frižidera?

Veliki vrč pun kuhanog đumbira, kurkume. To me spašava. Od ova gore dva ne tako zdrava pića.

Odobravate li plastične operacije?

Odobravam mada vidim (kao uostalom sve) da često u završi u freak showu. Lijepo je vidjeti u svemu zlatnu mjeru no po tome nećemo pamtiti čovjeka.

Tko je vaš najveći heroj?

Uvijek i zauvijek moji roditelji. A povijesno, literarno imam ih milion. Evo, Nada Dimić. Rosa Parks, Nelson Mandela, Gandhi, Mrle ...

Smislite naziv za horor u kojem ste vi glavni negativac.

"Velikogorički masakr krvavom maćuhicom."

U Gorici imamo super parkova no hortikulturalno "volimo" maćuhice po meni jedan od najprecjenijih cvjetova pa bi hororac to riješio. Ovako moram poštovati svoju dioptriju pa sam dobro.

