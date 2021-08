Ivana Knoll skinula se u tange na splitskoj plaži i plijenila pozornost prolaznika

Najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll godišnji odmor provodi u Splitu. Na Instagramu je objavila fotografiju s plaže. Dok oko nje prolaze šetači Ivana se nasmijana okrenula kameri pokazavši pozadinu u tangama.

- Drago ljeto, volim te - napisala je pokraj fotografije, koja je u manje od jednog dana dobila više od 22 tisuće lajkova.

Ivana uživa sve veću popularnost i prošlo ljeto u intervju nam je priznala kako nije znala da će se stvari odvijati u tom smjeru.

Foto: Instagram

- Na početku nisam mislila da će to biti tako, no evo sad kako to traje već neko duže vrijeme, navikla sam se. Većinom to budu slatki, pozitivni pozdravi i fotkanje s obožavateljima - rekla nam je tada. Ivana je rođena u Njemačkoj, a odrasla u Hercegovini. U Zagreb je stigla na studij te je manje poznato da je ova mlada ljepotica magistrica grafičke tehnologije, a svojevremeno se natjecala i za Miss Hrvatske, a nakon nogometnog prvenstva je predstavila liniju svojih kupaćih kostima CROkini.

