Domaća voditeljica otkrila kako uređuje fotografije: ' Nema mi smisla da na fotkama budem neka druga ja'

Urednica i voditeljica Uršula Tolj (48) na svojem je Instagram profilu podijelila fotografije s kupanja na rijeci Mrežnici, a u opisu je objasnila kako ih uređuje. Naime, na jednoj od objavljenih fotografija vidi se da voditeljica ima malo celulita, a ona je to objasnila. „Nemam Photoshop ili slične aplikacije, samo nekad koristim Instagram filtere“, objasnila je te naglasila da je to njezin izbor. „Niti mi se ne da, niti mi ima smisla da na fotkama budem neka druga ja, s primjerice većim grudima ili usnama“, rekla je te dodala da je to njezin pogled.

„Ako netko želi slikovnicu (jer, budimo iskreni, ovo jest slikovnica, a ne život) ukrašavati, popravljati, uljepšavati- zašto ne?“, podijelila je svoje mišljenje Tolj te dodala da svatko može raditi što želi i da nema tko nekome drugome suditi zbog toga. „Ne trebam tvrditi da sam stvarna žena jer to jesam, nisam hologram. Ali na Instagramu ćete vidjeti moju stvarnost tamo gdje sam si dobro ispala“, objavila je te dodala da fotografije na kojima si nije dobro ispala odmah obriše, ali da zna da tako rade i drugi. „Ono što hoću reći jest da živite i pustite ljude da žive. Prelijepi su i predragocjeni ovi naši trenutci da bismo ih prljali nepotrebnim zločestoćama. Da samo znate kako sve postane u trenu nevažno kad se dogodi nešto što ugrozi život“, zaključila je.

Foto: Instagram screenshot Njezini pratitelji su je podržali, a među njima je bila i njezina kolegica Barbara Kolar koja joj je u komentarima ostavila samo emotikon lajka. "Uh koja guza", jedan je od komentara, koji pokazuje da nitko niti ne gleda njezin celulit, a tu je i puno emotikona sa srcima u očima. "Prelijepa si žena", još je jedan od komentara. "Dobar komad", poručeno joj je.

Inače, urednica i voditeljica je poprilično aktivna na društvenim mrežama, a sa svojih 6000 pratitelja dijeli svoje privatne trenutke, ali i događanja iza kamera.

Podsjetimo, Tolj je bila šefica naše delegacije na ovogodišnjem Eurosongu na kojem nas je predstavljala Albina Grčić s pjesmom 'Tick-Tock'. Hrvatska se nije uspjela plasirati u finale natjecanja te je završila samo jedno mjesto ispod crte.

VIDEO Marko Grubnić otputovao u šoping privatnim zrakoplovom