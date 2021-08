ZVONIMIR SUNARA-SUKI

'Tuđman se zaustavljao na parkingu samo da mi se javi, a Dražen me zvao svaku noć iz Amerike'

– Zvao me gotovo svaku večer prije utakmice. Kad je ono zabio rekordna 62 koša za Real, sjećam se da me zvao i rekao kako osjeća da će zabiti puno. Zvao me i kad je bio u Americi, sve ga je zanimalo. Onda nije bilo interneta pa bi me zvao da pita što ima novo, kako je tko igrao, kako ide Šibeniku u drugoj ligi... Sve je volio znati, htio je biti u sve upućen - prisjetio se Suki