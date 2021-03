Ivana Knoll izbacila stražnjicu u prvi plan, a pratitelji joj ne daju mira: Nešto nije u redu s guzom, izgubila je oblik

Ivana Knoll jedna je od najpoznatijih navijačica naše nogometne reprezentacije koju je javnost primijetila na Svjetskom prvenstvu u Rusiji kada je privukla pažnju dok je s tribina navijala za naše nogometaše, a uskoro su je prozvali i najzgodnijom navijačicom. Ivana je stekla veliku popularnost i njezin Instagram pun je zavodljivih fotografija za koje joj mnogi dijele pohvale, ali nađe se uvijek i pratitelja koji ostavljaju neugodne komentare.

Slično se dogodilo i nakon što je objavila fotografiju na kojoj je pozirala pored bazena u bijeloj majici i kratkim bijelim hlačicama koje su naglasile njezinu pozadinu i preplanuli ten.

Foto: Instagram



“Sviđaju li vam se ove tuje?”, pitala je fanove, no nitko joj nije odgovorio na pitanje, već su joj dijelili komplimente-

Ipak, javili su se neki pratitelji koji smatraju da njezina stražnjica izgleda neobično.

Foto: Instagram

“Čudno dupe”, “Fotošop”, “Nešto nije u redu s guzom, izgubila je oblik, nekako je zasječena dolje”, pisali su joj.

Inače, Ivana je nedavno otkrila da je već sedam godina u sretnoj vezi s arhitektom. - Nisam slobodna posljednjih 11 godina. Prva veza 3 godine, druga 6 mjeseci i treća evo preko 7 godina - otkrila je Knoll. Dodala je i da ju često povezuju sa sportašima. - Stalno me povezuju sa sportašima. Nisam bila s nikakvim u vezi, a toliko me razapinjete s tim. Dečko mi je arhitekt po struci, no bavi se zapravo građevinom - komentirala je.