Rodila bivša djevojka slavnog sportaša, oca djeteta ne želi blizu: 'Kći ću odgajati sama'

Brenda Patea,bivša djevojka njemačkog tenisača Alexandera Zvereva, na svijet je donijela djevojčicu. Sretnu vijest novopečena majka otkrila je na svom Instagramu.

-11.03. blagoslovljeni smo dolaskom Mayale- napisala je u opisu prve fotografije djevojčica na kojoj ju drži za ruku. Ispod fotografije odmah su se zaredale čestitke.

Inače, Brenda je dospjela u fokus javnosti u listopadu prošle godine kada je otkrila da je trudna sa Zverevom, ali i da neće dopustiti da on odgaja dijete.

Foto: instagram

Šokiralo je to cijeli svijet budući da manekenka i sedmi tenisač svijeta nisu u kontaktu od kolovoza, a onda je Brenda i sama priznala - dijete im nije bilo planirano. - Nismo planirali dijete, ali ja ću učiniti sve da ono odraste u idiličnom okruženju. U poziciji sam da ga mogu sama odgajati - poručila je. Nakon prekida, tenisača je optužila za fizičko i psihičko zlostavljanje, a podržala ju je još jedna njegova bivša partnerica tvrdeći kako ju je pokušao ugušiti.

Foto: LOREN ELLIOTT/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Australian Open Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia, February 16, 2021 Germany's Alexander Zverev reacts during his quarter final match against Serbia's Novak Djokovic REUTERS/Loren Elliott LOREN ELLIOTT

Njihova veza nije pretjerano dugo trajala, ali je bila turbulentna. Krajem 2019. manekenka je za njemački RTL potvrdila da su u tek započetoj vezi, a privukla ju je, rekla je tada, Alexova visina. Naime, Nijemac ima 198 cm visine, sasvim dovoljno da se ona s velikih 183 cm osjeća 'sitno', što joj je, ističe - pasalo. Osjećala se posebno, drugačije.

Zverev je u prvoj polovici 2019. prekinuo vezu s Olgom Šaripovom, koja je i nakon toga pratila njegove mečeve, ali ništa nije pokolebalo njegovu vezu s njemačkom manekenkom.

Njemicu na Instagramu prati gotovo 300.000 fanova, a svakodnevno ih obasipa atraktivnim fotografijama. Trenutno je jedna od najpoznatijih europskih manekenki zbog čega ju angažiraju diljem svijeta i prozvana je njemačkom seks bombom.

Foto: Brenda Patea