Irena je u show ušla s 168 kg, a izgubila je 31 kg: Nije se mogla kretati i dobila je otkaz, a danas potpuno drukčije izgleda

U sedmoj sezoni showa "Život na vagi" gledali smo Irenu Pušec koja je na finalnom vaganju sredinom prosinca prošle godine imala 138,8 kilograma te je izgubila 31,1 kilogram i tjelesnu masu smanjila za 18,3 posto. Irena je u show ušla sa 168 kg zbog kojih se teško kretala. Zbog bolova u nogama dobila je i otkaz. "Kilogrami su se nakon trudnoće nagomilavali, bole me i fizički i psihički. Ne mogu ništa s tim nogama i kilogramima. Svaki posao mi je težak.

Ne osjećam se kao normalna osoba, ne mogu se pokrenuti i to me sve psihički ubija", kazala je Irena na prvom vaganju i dodala: "Najveći problem je u koljenima i nogama. Prve tegobe počele su u radnom odnosu, radila sam težak fizički posao, puno čučnjeva i hodanja po stepenicama. Više nije išlo, kilogrami su se nakupljali. Da nemam toliku kilažu, mislim da bi bilo uredu. Otprilike 40-50 kilograma dobila sam u roku od dvije do tri godine."

Nakon showa Irena je završila na operaciji. Išla je na operaciju koljena, a priznala je da ju je boljelo i da ju još uvijek boli, te podijelila još neke detalje o svom iskustvu. "Na operaciju sam išla u ponedjeljak u Opću bolnici Zabok i bolnicu hrvatskih veterana. Bilo me je strah dok to sve nije prošlo, boljelo me je i boli još i sada, ali nije to više ta bol kao ranije. Sada se polako oporavljam, hodam na štakama, već sam danas i kuhala i čistila, a tek je četvrti dan. U srijedu sam došla doma, hvala Bogu, zasad je sve dobro", rekla je Irena nakon prve operacije koljena, a sada je otkrila da je i druga operacija koljena dobro prošla.

"Sad slijedi oporavak, a onda ponovno u nove pobjede i borbe", izjavila je Irena optimistično za RTL.hr, te nastavila: "U petak sam operirana, a u ponedjeljak sam došla doma. Osjećam se dobro, ali sada slijedi oporavak koljena, tri mjeseca uz terapije. Jedem zdravo i trudim se što više hodati, makar sa štakom, za početak. Najbitnije mi je da više nema bolova."

Unatoč izazovima, Irena ostaje visoko motivirana za nastavak svog fitness putovanja. "Čim ću biti sposobna za treninge – krećem i ne stajem. Imala sam oduvijek podršku svoje obitelji, pa je tako imam i sada: od djece, muža, sestara, roditelja. Da nije bilo njih, sve bi bilo puno teže", objasnila je.

S nestrpljenjem iščekuje povratak aktivnom načinu života: "Jako se veselim što ću početi hodati i trenirati pa opet malo na izlete s obitelji." Ključni pokretači u Ireninoj borbi za zdravlje su posebno putovanje koje planira i njen četverogodišnji unuk. "Motivacija mi je jedno putovanje na koje želim ići i moj unuk od četiri godine koji me stalno zove, da želi sa mnom u šetnju i na igralište. Također, bitno mi je da sam dobro zbog moje obitelji koja se uvijek brine i koja se uvijek boji za mene. Ne želim ih iznevjeriti moje zdravlje mora biti opet dobro", podijelila je Irena. Uz oporavak, Irena se priprema i za proslavu značajnog životnog jubileja. "Imam rođendan, u petak 13.6, i to ću proslaviti okruglih 50. Pa zbog svih tih ljudi, koji će biti uz mene taj dan, želim biti sretna, vesela i ponosna na sebe", zaključila je s osmijehom.