FOTO Evo koje su najpopularnije pjesme u 2025. godini: Jedan duet apsolutni je hit

Platforme YouTube i Spotify krajem prođle godine otkrile su koje pjesme su se najviše slušale u 2025. Na njihovom prvom mjestu kao najpopularnija pjesma je "Die with a smile" od Brune Marsa i Lady Gage. Ostatak liste se razlikuje. Drugo mjesto na YouTubeu zauzima "APT." (Rose, Bruno Mars), a na Spotifyju je to "Birds of a Feather" (Billie Eilish). Treće mjesto YouTubea je "Golden" (HUNTR/X), a na Spotifyju je to "APT." (Rose, Bruno Mars). Ostatak liste na YouTubeu čine: "Soda Pop" i "Your Idol" Saja Boysa.

Na šestom mjestu je "El Mayor de los Ranas" V.Valverde i Jr. Torres, slijedi "How It's Done" HUNTR/X-a, "Ordinary" Alexa Warrena, pa "Luther" Kendricka Lamara i SZA te "tv off" Kendricka Lamara. Spotify pak s druge strane na četvrtom mjestu ima Warrenov "Ordinary", na petom "DtMF" Bad Bunnyja. Slijede "Back to friends" sombra. Tu su i "Golden" HUNTR/X i "Luther" Kendricka Lamara i SZA. Top 10 na Spotifyju zatvaraju "That's So True" Gracie Abrams i "Wildflower" Billie Eilish.

Inače, Spotify, baš kao i YouTube, svake godine istakne 10 najslušanijih pjesama, ali i izvođača. U 2024. godini to su bili: “Espresso” – Sabrina Carpenter, “Beautiful Things” – Benson Boone, “BIRDS OF A FEATHER” – Billie Eilish, “Gata Only” – FloyyMenor, Cris MJ, “Lose Control” – Teddy Swims, “End Of Beginning” – Djo, “Too Sweet” – Hozier, “One Of The Girls” – The Weeknd (feat. JENNIE & Lily-Rose Depp), “Cruel Summer” – Taylor Swift i “Die With A Smile” – Bruno Mars & Lady Gaga.