Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 165
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
youtube i spotify

FOTO Evo koje su najpopularnije pjesme u 2025. godini: Jedan duet apsolutni je hit

95th Academy Awards - Oscars Show - Hollywood
Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
01.01.2026.
u 21:45

Platforme YouTube i Spotify tako su otkrile koje pjesme su se najviše slušale. Na njihovom prvom mjestu kao najpopularnija pjesma je "Die with a smile" od Brune Marsa i Lady Gage

Platforme YouTube i Spotify krajem prođle godine otkrile su koje pjesme su se najviše slušale u 2025. Na njihovom prvom mjestu kao najpopularnija pjesma je "Die with a smile" od Brune Marsa i Lady Gage. Ostatak liste se razlikuje. Drugo mjesto na YouTubeu zauzima "APT." (Rose, Bruno Mars), a na Spotifyju je to "Birds of a Feather" (Billie Eilish). Treće mjesto YouTubea je "Golden" (HUNTR/X), a na Spotifyju je to "APT." (Rose, Bruno Mars). Ostatak liste na YouTubeu čine: "Soda Pop" i "Your Idol" Saja Boysa.

Na šestom mjestu je "El Mayor de los Ranas" V.Valverde i Jr. Torres, slijedi "How It's Done" HUNTR/X-a, "Ordinary" Alexa Warrena, pa "Luther" Kendricka Lamara i SZA te "tv off" Kendricka Lamara. Spotify pak s druge strane na četvrtom mjestu ima Warrenov "Ordinary", na petom "DtMF" Bad Bunnyja. Slijede "Back to friends" sombra. Tu su i "Golden" HUNTR/X i "Luther" Kendricka Lamara i SZA. Top 10 na Spotifyju zatvaraju "That's So True" Gracie Abrams i "Wildflower" Billie Eilish. 

Infografika: Deset najpopularnijih pjesama u 2025. godini
Na platformama YouTube i Spotify na prvom mjestu kao najpopularnija pjesma je Die with a smile od Brune Marsa i Lady Gage. Ostatak liste se razlikuje sto govorio o razlicitom interesu korisnika ovih platformi. Drugo mjesto na YouTubeu zauzima APT. (Rose, Bruno Mars), a na Spotifyju je to Birds of a Feather (Billie Eilish). Trece mjesto YouTubea je Golden (HUNTR/X), a na Spotifyju je to APT. (Rose, Bruno Mars) Photo: Marko Picek/PIXSELL
Foto: Marko Picek/PIXSELL

Inače, Spotify, baš kao i YouTube, svake godine istakne 10 najslušanijih pjesama, ali i izvođača. U 2024. godini to su bili: “Espresso” – Sabrina Carpenter, “Beautiful Things” – Benson Boone, “BIRDS OF A FEATHER” – Billie Eilish, “Gata Only” – FloyyMenor, Cris MJ, “Lose Control” – Teddy Swims, “End Of Beginning” – Djo, “Too Sweet” – Hozier, “One Of The Girls” – The Weeknd (feat. JENNIE & Lily-Rose Depp), “Cruel Summer” – Taylor Swift i “Die With A Smile” – Bruno Mars & Lady Gaga.

Thompson kreće s tužbama, odvjetnik otkrio: 'Tomašević je radio iz osobnog interesa na štetu Zagreba...'
Ključne riječi
2025. godina Spotify YouTube muzika showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Voditeljica Vjekoslava Bach prošetala Cvjetnim trgom
4
EMOTIVNA OBJAVA

Naša voditeljica pokazala kako nakon teške godine uživa s 25 godina mlađim dečkom: 'Donio mi je ljubav'

Vjekoslava se osvrnula na godinu iza sebe, ne skrivajući da je bila teška. "Ispratili smo staru, bila je turbulentna, teška, puna svega... no pamtit ću je po jednom, donijela mi je jedne divne smeđe oči koje su napunile moju dušu i srce ljubavlju", napisala je voditeljica, posvećujući dirljive riječi svom partneru. "A jedino je ljubav i bitna! I da sve nestane, mi imamo NAS. Pred nama je cijeli svijet! Sretna ti nova, ljubavi Antonio Marić, i idemo nadmašiti prethodnu", poručila je optimistično

Davor i Senka Meštrović
u Musikvereinu

Prestiž! Davor Meštrović i supruga Senka među sretnicima koji u Beču prate Novogodišnji koncert

Ulaznice se dodjeljuju se isključivo putem lutrije. Prijave se zaprimaju tijekom veljače, dok se izvlačenje održava u ožujku, s obzirom na to da je potražnja za ulaznicama daleko veća od broja dostupnih mjesta u Zlatnoj dvorani Musikvereina. Cijene ulaznica kreću se od 35 do 1.200 eura, ovisno o kategoriji sjedala, a upravo su na taj način do ulaznica došli i Davor Meštrović i njegova supruga

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!