FOTO Nova vruća fotka! Lidija Bačić provokativnom objavom zapalila Instagram, bujne grudi u prvom planu

Popularna pjevačica Lidija Bačić, poznata i pod umjetničkim imenom Lille, zna kako privući pažnju svojih pratitelja. Točno u jeku novogodišnjeg slavlja, 31. prosinca nešto poslije 22 sata, oglasila se na svom Instagram profilu kako bi svojim obožavateljima zaželjela sretan ulazak u 2026. godinu. Učinila je to na način koji je za nju karakterističan, objavivši selfie koji je ubrzo postao glavna tema na društvenim mrežama. Na fotografiji pjevačica pozira u izazovnom crvenom topiću nalik donjem rublju, koji je u potpunosti istaknuo njezin raskošni dekolte. Uz bujnu, stiliziranu kosu i zavodljiv pogled usmjeren direktno u kameru, Lidija je kratko i jasno poručila: "SRETNA NOVA 2026".

Ova objava nije dugo čekala na reakcije. U samo nekoliko sati prikupila je na tisuće lajkova, a komentari su se nizali iz minute u minutu. Njezina publika, koja broji više od šest stotina tisuća pratitelja, oduševljeno je uzvratila čestitkama, ali i brojnim komplimentima na račun izgleda. Poruke poput "Sretna Nova godina, Lille", "Happy New Year 2026", te mnoštvo emotikona srca i vatre preplavili su objavu. Ipak, jedan se komentar posebno istaknuo svojom duhovitošću i iskrenošću, sažimajući dugogodišnju simpatiju koju mnogi gaje prema pjevačici: "Otkad mi se sviđaš, mogla su nam dica u školu krenit. Sretnu ti Novu godinu od srca želim!".

Podsjetimo, Lille je nedavno opet oduševila svoje pratitelje. Novom objavom na samom kraju prosinca potvrdila je status jedne od najatraktivnijih Hrvatica, izazvavši lavinu reakcija. Lidija je odlučila počastiti svoje obožavatelje fotografijom koja nikoga nije ostavila ravnodušnim. Odjevena u tirkizno-plavu haljinu koja prianja uz tijelo i ističe njezinu besprijekornu figuru, Lidija samouvjereno drži mobitel i snima selfie. Decentni čipkasti detalji na dekolteu dali su dozu elegancije, dok su cjelokupni dojam dodatno podigle neobične svijetloplave štikle ukrašene zakovicama. Uz raspuštenu, valovitu kosu i širok osmijeh, pjevačica je jednostavno poručila "Hi".

FOTO Nekad najskandalozniji Hrvat bio je u zatvoru pa se pokajao, a evo kako danas izgleda i što radi

Iako je opis fotografije bio jednostavan, reakcije pratitelja bile su sve samo ne suzdržane. U samo nekoliko sati objava je prikupila tisuće lajkova i brojne komentare koji slave Lidijin izgled. Među prvima su se istaknuli komentari koji su aludirali na njezin "vatreni" izgled. Nizali su se komplimenti na raznim jezicima, od domaćih poruka podrške i srca do talijanskog "bellissima Lile" i engleskog "Hi, sexy woman". Karijera Lidije Bačić traje već gotovo dva desetljeća, još od kada se 2005. godine istaknula kao finalistica druge sezone showa "Hrvatski Idol".