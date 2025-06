Naša glazbena diva o teškoj situaciji u kojoj su se ona i kći našle: Nije lako biti podstanar u ovim vremenima

Glazbena diva Radojka Šverko (77) više od 50 godina je na glazbenoj sceni, a sinoć je nastupila na otvorenju 29. Terezijane u Bjelovaru. Zadnjih godina imala je zdravstvenih problema, ali to je nije pokolebalo i nije odustala od nastupa, a hrabro se nosi i s drugim životnim problemima kao što je činjenica da s kćeri Anom još živi kao podstanarka izvan Zagreba.

- Žao mi je što smo moja Ana i ja u situaciji u kojoj nemamo svoj dom i pod stresom zbog sudskog spora oko nasljedstva koji moja kći kao nasljednica vodi. Neću otkrivati detalje ni spominjati imena, ali to je velika sramota. Nije lako biti podstanar u ovim vremenima, podnijela sam zahtjev Gradu i to samo dok ne riješimo našu privatnu situaciju na sudu. No, dobro, svima su se u životu dogodile teške situacije, ali taj motor u nama ne da nam da odustanemo. Ja sam već u zrelim godinama i moram osigurati svoje dijete. I to je taj imperativ koji me pokreće i održava - ispričala je Radojka Šverko u razgovoru za Gloriju.

U intervju koji je dala za Večernji list prije nekoliko godina otkrila je kako voli provoditi slobodno vrijeme. - Dosta vremena provodim kod kuće. Nisam tip koji voli odlaziti u grad na kavu i na razna društvena događanja. Imam uski krug prijatelja s kojima se volim družiti privatno. Naravno, priroda posla je takva da ne možete biti izolirani, ali nakon svega toga najviše volim doći doma - rekla je tada i osvrnula se na to kako njezine kćeri vole svoju privatnost i ne pojavljuju se u javnosti.

- Moje kćeri su jako privatne osobe, kao uostalom i cijela moja obitelj. Osim što sam baka, postala sam i prabaka te uživam gledajući kako naš najnoviji član obitelji raste, napreduje i otkriva svijet oko sebe. Svaki put kad dođe k meni, prvo diže poklopac klavira. Sva moja obitelj je muzikalna. Moja starija sestra je umirovljena nastavnica glazbene kulture, mlađa sestra nastupala je na natjecanjima pjevača amatera a moj pokojni brat svirao je gitaru i klavijature u mnogim glazbenim sastavima. Moje su kćeri, svaka na svoj način, nastavile obiteljske tradicije. Sanda je prosvjetni radnik, kao što su to bili moja sestra, moja teta i moj djed. Ana je pak glazbena novinarka koja pažljivo prati domaću glazbenu scenu i informira me o mnogim novostima - ispričala nam je tada.