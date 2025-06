Filmski svijet u šoku! Poznata redateljica ubijena u svom stanu, susjede je dočekao pravi horor

Filmska redateljica i bivša glumica Jennifer Abbott (69), poznata i pod profesionalnim imenom Sarah Steinberg, pronađena je mrtva u svom domu u sjevernom Londonu. Ovaj šokantan zločin, koji se dogodio u mirnoj londonskoj četvrti Camden, otkriven je nakon što je 69-godišnja redateljica danima bila nedostupna. Njezino beživotno tijelo pronađeno je 13. lipnja u njezinom stanu, a stravična scena upućuje na to da je smrt bila nasilna i mučna. Policija vjeruje kako je motiv bio pljačka, s obzirom na to da je iz stana nestao njezin skupocjeni i vrlo prepoznatljivi Rolex sat optočen dijamantima. Danas je i uhićena 66-godišnja žena pod sumnjom za ubojstvo te je zadržana u pritvoru dok se istraga nastavlja. Detektiv Barry Hart iz zapovjedništva za ubojstva izjavio je kako uhićenje predstavlja "značajan korak naprijed", no naglasio je da je istraga i dalje u tijeku te da se radi na utvrđivanju točnih okolnosti ovog stravičnog događaja.

Zastrašujuće otkriće dogodilo se nakon što je nećakinja Jennifer Abbott, zabrinuta jer se danima nije mogla čuti s tetom, stigla do njezinog stana. Posljednji put je viđena živa 10. lipnja dok je šetala svog psa u blizini Regent's Parka. Budući da nitko nije otvarao vrata, u pomoć su priskočili susjedi koji su na kraju provalili u stan. Prizor koji ih je dočekao bio je kao iz horor filma. Abbott je ležala na krevetu, umotana u deku, s ljepljivom trakom preko usta. "Držao sam donja vrata otvorena dok je moj sin bio gore, a onda sam čuo njezinu nećakinju kako vrišti: 'O, moj Bože, ubijena je'", ispričao je jedan od susjeda za Sky News. Obdukcija je kasnije potvrdila ono najgore – uzrok smrti bilo je višestruko nanošenje ozljeda oštrim predmetom.

Glavni trag koji policija slijedi jest nestali sat, model Rolex Pearlmaster s dijamantima, za koji se vjeruje da je bio primarni cilj napadača. Istražitelji se nadaju da bi se ovaj vrlo specifičan i vrijedan predmet mogao pojaviti na crnom tržištu, što bi ih moglo dovesti do počinitelja. Cijeli slučaj potaknuo je i širu raspravu o rizicima posjedovanja luksuzne robe u Londonu, služeći kao jeziv podsjetnik da bogatstvo i sigurnost ne idu uvijek ruku pod ruku. Glavni nadzornik Jason Stewart uputio je apel javnosti: "Netko je morao nešto vidjeti ili čuti, a nijedna informacija nije premalena. To bi mogao biti ključan trag koji će nas dovesti do Jenniferinog ubojice." Detektivi marljivo pregledavaju snimke nadzornih kamera koje su nedavno postavljene u ulici, kao i sve forenzičke dokaze i izjave svjedoka.

Osim tragičnih okolnosti smrti, javnost je dirnula i sudbina njezinog voljenog psa, korgija, koji je pronađen živ, ali zaključan u kupaonici. Jadna životinja provela je tri dana bez hrane i vode dok je njezina vlasnica ležala mrtva u susjednoj sobi. "Jadni pas, nije mogao ni do vode, čudo je da je uopće preživio", rekao je potreseni susjed. Stanari koji su poznavali Abbott opisali su je kao "eksuberantnu i živahnu" ženu, iako je uglavnom držala za sebe. Ipak, posljednjih tjedana prije smrti povjerila se prijateljici da je "previše uplašena da bi spavala" zbog sve češćeg okupljanja ovisnika ispred ulaza u njezinu zgradu, s kojima je nedavno imala i sukob. Ova tragična činjenica baca dodatnu sjenu na njezine posljednje dane, ispunjene strahom koji se, nažalost, pokazao opravdanim.

Jennifer Abbott vodila je bogat i ispunjen život koji se protezao između Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Iako je živjela u Londonu, podrijetlom je iz Scottsdalea u Arizoni. Školovala se u Wimbledonu, a studirala je umjetnost i znanost na prestižnom Merton Collegeu. Dugo je živjela i u Los Angelesu, gdje se kretala u visokim holivudskim krugovima. Njezine društvene mreže svjedoče o druženjima sa zvijezdama poput Dana Aykroyda, Paris Hilton i Kate Hudson. U profesionalnom smislu, ostavila je trag kao redateljica i producentica. Vodila je vlastitu produkcijsku tvrtku Atlantis Rising Productions, a najveće priznanje stekla je za svoj nagrađivani dokumentarni film "Gods of War". Susjedi su je opisivali kao "misterioznu, vrlo pametnu i inteligentnu" ženu koja je postigla mnogo u životu. Nažalost, uz sve profesionalne uspjehe, privatno se borila s teškom dijagnozom raka, što njezinu nasilnu smrt čini još tragičnijom.

Dok se zajednica u Camdenu oporavlja od šoka, a prijatelji i obitelj oplakuju njezin gubitak, istraga se intenzivno nastavlja. Policija je pojačala patrole u tom području kako bi umirila lokalno stanovništvo i prikupila sve moguće informacije. Uhićenje osumnjičene žene daje nadu da će pravda biti zadovoljena, no misterij oko posljednjih trenutaka života Jennifer Abbott još uvijek nije u potpunosti riješen.