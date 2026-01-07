Bio je jedan od najplaćenijih glumaca, a onda se povukao: Evo kako danas izgleda i čime se bavi David Caruso

Jedan od najprepoznatljivijih televizijskih glumaca s početka milenija, David Caruso, danas slavi svoj 70. rođendan daleko od svjetla reflektora. Iako je njegova karijera trajala desetljećima, u kolektivnu svijest gledatelja diljem svijeta urezao se kao poručnik Horatio Caine, cinični, ali pravedni šef forenzičkog tima iz serije "CSI: Miami". Njegov zaštitni znak, skidanje i stavljanje sunčanih naočala usred izgovaranja dramatične rečenice prije uvodne špice, postao je globalni fenomen i predmet bezbrojnih internetskih memeova. No, unatoč planetarnoj slavi koju mu je serija donijela, Caruso je nakon njezina završetka 2012. godine donio radikalnu odluku, napustio glumu bez službene objave i povukao se u potpunu anonimnost, ostavljajući obožavatelje da se pitaju što se dogodilo s crvenokosim detektivom oštrog pogleda.

Njegov životni put bio je sve samo ne jednostavan. Rođen je sedmog siječnja 1956. godine u njujorškoj četvrti Forest Hills, u obitelji irsko-talijanskog podrijetla. Otac Charles, urednik novina i časopisa, napustio je obitelj kada je David imao samo dvije godine, pa ga je odgajala majka Joan, knjižničarka. Odrastajući u katoličkoj obitelji, pohađao je nadbiskupsku školu Molloy, a prve simpatije prema glumi razvio je radeći kao razvodnik u kinu. Tamo je, kako je sam tvrdio, tjedno gledao i do osamdeset filmova te s kolegama u stražnjem dijelu dvorane glumio scene iz klasika. Uzorima je smatrao glumačke velikane poput Humphreyja Bogarta i Jamesa Cagneyja, čija ga je etika, kako je rekao, naučila "kako biti pravi ološ na filmskom platnu".

FOTO Jedna od najljepših žena svijeta slavi 40. rođendan, evo kako se mijenjala tijekom godina

Početak njegove karijere obilježile su sporedne uloge tijekom osamdesetih godina. Prvi put je zapažen u filmu "Časnik i džentlmen" iz 1982. godine, gdje je glumio kadeta Toppera Danielsa, a iste godine pojavio se i u kultnom akcijskom filmu "Rambo: Prva krv" kao zamjenik šerifa Mitch Rogers. Uslijedile su manje uloge u filmovima "Blizanci" i "Kineska djevojka", no značajniji trag ostavio je na televiziji. U hvaljenoj policijskoj drami "Hill Street Blues" imao je zapaženu epizodnu ulogu vođe bande Tommyja Manna, čime je trasirao svoj put prema ulogama ljudi sa suprotne strane zakona ili onih koji ga provode.

Prekretnica se dogodila 1993. godine kada je dobio glavnu ulogu detektiva Johna Kellyja u seriji "Njujorški plavci" ("NYPD Blue"). Uloga mu je donijela Zlatni globus i nominaciju za nagradu Emmy, a kritičari su ga slavili kao novu veliku zvijezdu. Međutim, na vrhuncu slave donio je odluku koja se i danas spominje kao jedna od najvećih pogrešaka u povijesti televizije. Nakon samo jedne sezone napustio je iznimno gledanu seriju zbog neuspjelih pregovora o povišici, vjerujući da ga čeka blistava filmska karijera. Taj se potez pokazao katastrofalnim. Filmovi poput "Poljupca smrti" i "Jade" doživjeli su neuspjeh na kino blagajnama, a Carusova karijera našla se u slijepoj ulici.

Nakon nekoliko godina profesionalnog lutanja i neuspješnog pokušaja povratka na televiziju sa serijom "Michael Hayes", sreća mu se osmjehnula 2002. godine. Dobio je ulogu koja će ga zauvijek definirati, onu poručnika Horatija Cainea u seriji "CSI: Miami". Serija je postala globalni hit, a Caruso je postao jedan od najplaćenijih televizijskih glumaca, sa zaradom koja je na vrhuncu popularnosti dosezala 375.000 američkih dolara po epizodi. Tijekom deset sezona, Caruso je bio jedini glumac koji se pojavio u sve 232 epizode, a njegova izvedba hladnog, ali empatičnog detektiva donijela mu je status televizijske ikone. Njegovo bogatstvo danas se procjenjuje na oko 35 milijuna dolara, što je većinom zaradio upravo zahvaljujući ovoj seriji.

Foto: Profimedia

Njegov privatni život bio je jednako turbulentan kao i njegova karijera. Ženio se tri puta, s Cheri Maugans, Rachel Ticotin i Margaret Buckley. S glumicom Rachel Ticotin dobio je kćer Gretu, a iz veze s Lizom Marquez ima sina Marqueza i kćer Palomu. Veza s Marquez završila je burno, tužbom za prevaru i emocionalni stres. Godine 2009. bio je i žrtva uhode iz Austrije, koja je na kraju uhićena nakon bijega u Meksiko.

Nakon što je 2012. godine emitirana posljednja epizoda "CSI: Miamija", David Caruso je jednostavno nestao. Bez ikakve najave, oproštajnog intervjua ili objašnjenja, povukao se iz glumačkog svijeta. Prema dostupnim informacijama, posvetio se poslu s umjetninama i suvlasnik je trgovine odjećom "Steam on Sunset" u Miamiju. Godinama se nije pojavljivao u javnosti, sve do nedavno kada su ga fotografi snimili u Los Angelesu, ležernog izgleda i duže kose, što je izazvalo pravu pomutnju na društvenim mrežama.