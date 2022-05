Incident u Cannesu! Žena u toplesu 'oblivena krvlju' upala na crveni tepih, odmah su reagirali i zaštitari

Žena u toplesu istrčala je na crveni tepih na Filmskom festivalu u Cannesu kako bi porukom ispisanom na tijelu prosvjedovala protiv silovanja za koje optužuje ruske vojnike u invaziji na Ukrajinu, prenio je BBC.

Na crvenom tepihu prosvjednica je strgnula gornji dio odjeće i pokazala poruku "Prestanite nas silovati" ispisanu na tijelu uz boje ukrajinske zastave. Njezina bedra bila su išarana crvenom bojom simbolizirajući krv, a odmah su reagirali i zaštitari koji su je odmaknuli od crvenog tepiha kojim prolaze brojne zvijezde.

Foto: Shootpix/ABACA/ABACA/Pixsell Ukrajinske vlasti rekle su da istražuju slučajeve silovanja koje čine ruski vojnici tijekom okupacije pojedinih dijelova zemlje. U utorak navečer, svečano otvorenje 75. Canneskog filmskog festivala obilježila je video poruka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

U kontekstu rata u Ukrajini, organizatori festivala odlučili su odbiti akreditacije svim ruskim filmašima, ali i novinarima koji su na bilo koji način povezanim s ruskom vladom.

S druge strane protivnik rata u Ukrajini, ruski redatelj Kiril Serebrenjikov, poznat po odvažnim filmovima i potpori LGBT+ osobama, službeno je otvorio festival filmom "Žena Čajkovskog" koji se natječe za Zlatnu palmu i pred publikom poručio "Ne ratu!"

Foto: Shootpix/ABACA/ABACA CONTAINS NUDITY - A woman runs onto the red carpet to protest against sexual violence in Ukraine during arrivals for the screening of "Three Thousand Years Of Longing (Trois Mille Ans A T'Attendre)" during the 75th annual Cannes film festival at Palais des Festivals on May 20, 2022 in Cannes, France. The protester stripped off a gown to reveal the words "stop raping us" painted on her body, along with the colours of the Ukrainian flag. Photo by Shootpix/ABACAPRESS.COM Photo: Shootpix/ABACA/ABACA

VIDEO Proba Prljavog kazališta za predstojeću turneju