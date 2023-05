Imali smo prave hitove na Euroviziji, ali i jedan skandal

Iako su pjevači iz Hrvatske na Euroviziji nastupali i ranije, naša povijest na tom natjecanju službeno je započela 1993. godine. Predstavlja nas je tada grupa Put s pjesmom 'Don't Ever Cry'. Završili smo na 15. mjestu Godinu dana kasnije predstavljao nas je Tony Cetinski s pjesmom 'Nek' ti bude ljubav sva'. Nažalost ni Tony se nije uspio probiti, pa smo završili na 16. mjestu.

Popravili smo se 1995. godine kada su nas grupa Magazin&Lidija doveli na 6. mjesto. Sjajno četvrto mjesto osvojila je Maja Blagdan 1996. godine s pjesmom sveta ljubav, a 1997. riječka grupa ENI završila je na 17 mjestu s pjesmom 'Probudi me'.

Veliki hit, imala je Danijela Martinović 1998. godine s pjesmom 'Neka mi ne svane'.

Ne samo da je završila na petom mjestu na Euroviziji, već je njen nastup u kojem se iz crne haljine presvukla u bijelu ušao u povijest. Godine 1999. dogodio se i jedan skandal. Jer, bez obzira na to što je Doris Dragović završila na četvrtom mjestu s pjesmom 'Marija Magdalena'.

Mnogima smo bili najveći favoriti, no norveška delegacija optužila je da je na matrici ovog megahita snimljen muški zbor, te da pjevaju prateće vokale. Istina je da su glasovi bili snimljeni, no bili su u funkciji instrumenata i samo su pjevali 'aaaa', te nisu izgovarali nikakav tekst. EBU je zbog toga prijetio diskvalifikacijom, a kasnije smo bili i kažnjeni. Sljedeće godine Goran Karan je završio na devetom mjestu s pjesmom 'Kada zaspu anđeli', a Vanna je nakon njega pjevala 'Strings of my heart' i nije ga uspjela prestići, već je završila na 10. mjestu. Na 11. mjestu završila je 2002. Vesna Pisarović s pjesmom 'Everything I Want'. Teen zvijezda Claudia Beni 2003. nas je predstavljala s pjesmom 'Više nisam tvoja'. Završila je na 15. mjestu.

Ivan Mikulić 2004. završio je na 12. mjestu s pjesmom 'You Are The Only One', a oko tog mjesta vrtjeli smo se i iduće dvije godine. Boris Novković s pjesmom 'Vukovi umiru sami' završio je na 11. mjestu 2005. godine, a Severina na 12. mjestu 2006. godine. Zbog zvjezdanog statusa ove pjevačice u regiji mnogi su mislili da će se bolje plasirati i mjesecima je trajao hype oko njenog nastupa - no to se nije dogodilo.

Hrvatska se našla na prekretnici 2007. Naime, Tada su nastupali Dado Topić i Dragonfly i nisu uspjeli izboriti finale.

Kraljevi ulice& 75 Cents završili su na 21. mjestu s pjesmom 'Romanca' u Beogradu, dok su se sljedeće godine natjecali Igor Cukrov i Andrea te su s pjesmom Lijepa Tena osvojili 18. mjesto.

Mnoge obožavatelje šokiralo je kada grupa Feminnem nije uspjela proći u finale s pjesmom 'Lako je sve' koja je bila veliki favorit na kladionicama 2010.

Jedna od pjesama oko kojih se vodilo najviše polemika bila je 'Celebrate' koju je otpjevala Daria Kinzer 2011. godine. U polufinalu je tada završila tek na 15. mjestu, a mnogima se nije svidio ni način na koji je bila izabrana. Tada se naime, nije održavala Dora, već reality show u kojem je Daria pobijedila Jacquesa Houdeka čija pjesma 'Stotinama godina' ostaje hit i više od desetljeća kasnije.

Eurovizijskoj publici nije se svidjela ni naša diva Nina Badrić. U polufinalu je završila na 12. mjestu. Pjesma Mižerija 'Klape s mora' isto tako nije uspjela ući u finale, a u polufinalu je završila na 13. mjestu. Dvije godine nismo se natjecali, a kada samo se vratili predstavljala nas je Nina Kraljić S pjesmom 'Lighthouse' završila je u finalu i na 23. mjestu, dok se 2017. kasnije u finale uspio probiti Jacques Houdek koji je osvojio 13. mjestu.

Godine 2018. na Euroviziju smo poslali Franku Batelić s pjesmom 'Crazy', no nije uspjela izboriti finale, a ni Roko Blažević 2019. godine. Godine 2020. na Dori je pobijedio Damir Kedžo, no zbog pandemije nije nas mogao predstavljati na Euroviziji.

Mnogima je veliki šok bio što u finale nije prošla ni Albina koja se natjecala 2021 s pjesmom 'Tick-Tock'. Navijali su za nju i brojni stranci te pisali kako je pokradena, a mnogi se i danas prisjećaju njenog nastupa. Na kladionicama nije loše stajala, pa je stvarno bilo golemo iznenađenje kada nije uspjela proći u finale.

Prošle godine na Euroviziji natjecala se Mia Dimšić, ali ova dobitnica brojnih Porina nije uspjela osvojiti ulazak u finale svojom pjesmom 'Guilty Pleasure'.

VIDEO Kate je ponekad kao svaka mama: Otkrila je i nadimak najmlađeg člana obitelji